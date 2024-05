Stand: 29.05.2024 10:08 Uhr Schulen in Neumünster erfolgreich digitalisiert

Die Schulen in Neumünster sind in den vergangenen drei Jahren umfangreich digitalisiert worden. Das teilte die Stadt mit. Im Rahmen des Projektes "DigitalPakt Schule" sind alle 22 allgemeinbildenden Schulen und die Grundschule Bönebüttel (Kreis Plön) mit Präsentationsmedien und moderner Technik für insgesamt 2,8 Millionen Euro ausgestattet worden. Außerdem wurde in allen Schulen Wlan installiert. Mit dem "DigitalPakt Schule" unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden finanziell bei der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen.

