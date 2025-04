Stand: 08.04.2025 07:44 Uhr 40 Schwerlasttransporter in Elmshorn - Ampeln werden abgebaut

Von Mittwoch an werden nachts an der Hamburger Straße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Vorbereitungen für die Durchfahrt von insgesamt 40 Schwerlasttransporter getroffen. Laut Amt für Tiefbau und Verkehr müssen dafür die Ampeln und auch Straßenlaternen an der Kreuzung Hamburger Straße und Adenauerdamm abgebaut werden. Stattdessen werden mobile Anlagen aufgestellt, die für die Transporte aus dem Weg geräumt werden können.

Die riesigen Lkw mit den bis zu 80 Meter langen Teilen für einen Windpark bei Uetersen, sollen ab kommender Woche bis Mai durch Elmshorn und die Region rollen.

