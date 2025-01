Stand: 27.01.2025 16:43 Uhr Schülerprojekt aus Dithmarschen in der Endrunde der StartUp Challenge in Kiel

Im Zentrum für angewandte Technologien - kurz CAT - in Meldorf wurde am Montag entschieden, wer bei dem landesweiten Wettbewerb der StartUp-Challenge für die Region Dithmarschen ins Rennen gehen soll. Gewonnen hat das Team "Fresh Guard". Das Team aus zwei Schülerinnen und einem Schüler vom BBZ Heide hat ein Produkt entwickelt, mit dem man die Haltbarkeit von Lebensmitteln im Kühlschrank testen kann. Am 21. Februar tritt das Team an der Fachhochschule Kiel gegen 15 Herausforderer aus Schleswig-Holstein an. Eine Fachjury aus Wirtschaft, Politik und Lehre entscheidet dann, wer die beste Geschäftsidee präsentieren konnte.

