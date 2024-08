Stand: 13.08.2024 09:24 Uhr Schüler fordern weniger Leistungsdruck

Schüler in Südholstein fordern weniger Leistungsdruck an Schulen. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Abiturienten aus Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich die schlechtesten Abschlussnoten haben. Für Eschel Ewert vom Ludwig-Meyn-Gymnasium aus Uetersen (Kreis Pinneberg) ist das ein Zeichen dafür, dass an den Schulen etwas falsch läuft.

Schülerinnen und Schüler werden krank

"Wir fordern eine Entlastung im Sinne der Bewertungskriterien", sagt der stellvertretende Landesschülersprecher der Gymnasien. An den Schulen werde zu viel gefordert. Das Ergebnis: Viele Schülerinnen und Schüler seien krank. Insbesondere psychische Erkrankungen würden immer mehr werden, die Ausfallzeiten immer länger.

Ewert fordert: "Es müsste mehr gesundes, nachhaltiges Lernen geben, statt auf einzelne Bewertungskriterien fokussiertes, ungesundes Lernen." Der Druck habe seit der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, so der Schülervertreter aus Uetersen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Sozialpolitik