In einer Bankfiliale in Schönkirchen bei Kiel haben Unbekannte am Montagmorgen versucht, zwei Geldautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge rief am frühen Morgen die Polizei, weil er drei Personen im Vorraum der Bank bemerkt hatte. Sie flüchteten in einem Auto in Richtung Muxall (Kreis Plön). Nach ihnen wird laut Polizei zurzeit noch gefahndet.

Entwarnung: Täter ließen keine Sprengmittel zurück

Da nicht klar war, ob die Täter vor Ort Sprengstoff zurückgelassen haben, mussten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus, in dem sich die Bankfiliale befindet, verlassen. Außerdem sperrte die Polizei eine Straßenkreuzung, bis es Entwarnung gab. Die Täter versuchten laut Polizei wohl, die Geldautomaten aufzubrechen. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort entsprechende Beweismittel. Die Kriminalpolizei Plön ermittelt.

