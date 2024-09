Stand: 25.09.2024 12:09 Uhr Schleswig-Holsteins Schüler schneiden in Mathematik schlecht ab

Viele Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein sind schwach in Mathematik. Bei den mittleren Schulabschlüssen schrieb jeder zweite Prüfling die Noten 5 oder 6. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Das schlechte Abschneiden könnte laut Bildungsministerium eine Folge der Corona-Pandemie sein. Geschlossene Schulen und Unterrichtsausfall hätten nachweislich zu Lern- und Leistungsrückständen geführt. Zudem war laut IQB-Bildungstrend schon vor der Pandemie zu erkennen, dass die Matheleistungen in Schleswig-Holstein zurückgegangen waren.

