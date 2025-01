Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 04.01.2025 10:53 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 4. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Brennendes Einfamilienhaus in Kiel Wellingdorf

In Kiel Wellingdorf ist am Morgen in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle hat vermutlich ein Defekt der Heizungsanlage den Brand verursacht. Laut Feuerwehr waren der Flur und der Treppenbereich stark verraucht. Ein Elternpaar sprang deshalb mit seinem Kind aus einem Fenster im ersten Stock auf ein Vordach, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Familie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Schadenhöhe ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 11:00 Uhr

ADAC warnt vor Rückreisewelle

In vielen Bundesländern enden jetzt am Wochenende die Weihnachtsferien. Auch von Nord- und Ostsee und den Inseln machen sich viele Urlauber auf den Heimweg. Der ADAC Schleswig-Holstein rät mit Blick auf die frostigen Temperaturen zu besonderer Vorsicht: Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. Denn alle müssen sich erst wieder an die frostigen Temperaturen gewöhnen und auf den Straßen droht Rutschgefahr, heißt es vom ADAC. Staus werden vor allem auf der A7 am Elbtunnel und der Rader Hochbrücke erwartet. Wer die Wahl hat, sollte die Rückreise laut ADAC am Sonntag antreten. Ab Montag läuft der Berufsverkehr wieder an und viele Schleswig-Holsteiner sind auf dem Rückweg, bevor am Mittwoch hier die Schule wieder beginnt. Die Fähren sind hingegen jetzt am Wochenende besonders voll, heißt es von der Wyker Dampfschiffs-Reederei. Mit Einschränkungen wegen des Wetters rechnet man dort aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 10:00 Uhr

Bankenverband Schleswig-Holstein mahnt zur Vorsicht bei Echtzeitüberweisung

Bei den sogenannten Echtzeitüberweisungen sind Überweisungen innerhalb weniger Sekunden beim Empfänger. Bisher kostete dieser Service extra. Ab Oktober ändert sich dies in der EU. Der Bankenverband Schleswig-Holstein rät beim Onlinebanking in Echtzeit aber zur Vorsicht. Herkömmliche Überweisungen können eine Zeit lang noch gestoppt werden. Bei der Echtzeitüberweisung geht das laut Bankenverband Schleswig-Holstein nicht mehr. Ein besteht ein Risiko für Missbrauch etwa über Phishing-Methoden. Um kriminelle Zugriffe zu erschweren, ist bei Überweisungen ein Abgleich von Kontonummer und dem dazugehörigen IBAN-Empfängernamen vorgesehen. Dies erfolgt im Hintergrund zwischen den Instituten. Wenn die Daten nicht übereinstimmen, soll eine entsprechende Warnung bereits vor Freigabe der Überweisung erfolgen. Gerade in der Einführungsphase könnte das Verfahren für Phishing-Attacken ausgenutzt werden, warnen auch die Verbraucherzentralen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 09:00 Uhr

Anhaltendes Winterwetter sorgt für Glätteunfälle

Das Winterwetter hat in der vergangenen Nacht wieder für einige Verkehrsunfälle gesorgt. Die A1 bei Bargteheide war nach einem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Ein Lkw war in Richtung Lübeck unterwegs und kam zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe ins Rutschen. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb erst am rechten Fahrbahnrand stehen. Auch drei andere Autos waren in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Lkw-Fahrer befreien. Die A1 war bis in den frühen Morgen in Richtung Norden gesperrt. In ganz Schleswig-Holstein zählten die Polizeileitstellen von Freitagabend bis Sonnabendmorgen rund 30 Glätteunfälle. Es blieb bei Blechschäden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 08:00 Uhr

Hausbrand in Lasbek

In Lasbek (Kreis Stormarn) hat am Freitag ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Ursache ist laut Polizeiangaben vermutlich eine Kerze auf einem Weihnachtsbaum. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Feuerwehr mussten zwei Personen aber ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Ein Bagger musste das Gebäude einreißen, damit die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 08:00 Uhr

Fähranleger Schlüttsiel: Protestierende wollen an Aktion von 2024 erinnern

Einige Protestierende wollen sich am Sonnabend erneut in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) versammeln und an die Aktion vor einem Jahr erinnern. Dort hatten 300 protestierende Landwirte und Unternehmer am Fähranleger auf den Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) gewartet. Er kehrte von einem privaten Ausflug zurück. Die Protestaktion, unter anderem gegen die Abschaffung der Agrardiesel-Subventionen, hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Habeck konnte die Fähre damals nicht verlassen. In einem Interview mit "Zeit Online" sprach Robert Habeck zuletzt sogar davon, dass er nach Schlüttsiel über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht habe, weil er seinen privaten Schutzraum verletzt sah. Ob die Protestaktion strafrechtliche Konsequenzen hat, ist bis heute unklar. Nach NDR Informationen laufen die Ermittlungen seit einem Jahr gegen Unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt, ab und an etwas Regen, Schnee oder Schneeregen

Am Tag gibt es viele Wolken und von der Westküste her gelegentlich Regen-, Schneeregen- und Schneeschauer. Glätte ist möglich. Mancherorts gibt es Auflockerungen und etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad in Bad Segeberg und 4 Grad in Westerland. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten teils frisch aus West bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2025 08:00 Uhr

