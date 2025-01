Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 03.01.2025 08:09 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 3. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Drogenküche in Elmshorn? Polizei ermittelt

Die Polizei hat in Elmshorn (Kreis Pinnenberg) möglicherweise eine Drogenküche entdeckt. Hintergrund ist ein Einsatz des Rettungsdienstes in einer Elmshorner Wohnung am späten Donnerstagabend. Die Einsatzkräfte hatten dabei einen starken Ammoniakgeruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Spezialisten der Feuerwehr Elmshorn entsorgten das Gas und säuberten die Wohnung. Gegen 1.30 Uhr war der Einsatz laut Rettungsleitstelle beendet. Die Polizei ermittelt jetzt, ob mit dem Ammoniak Drogen hergestellt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 07:00 Uhr

Probleme mit der Straßenbeleuchtung in Kiel

Laut der Polizei ist in mehreren Straßenzügen in Kiel, unter anderem dem Knooper und dem Niemannsweg, um kurz nach 5 Uhr die Beleuchtung ausgefallen. Mehrere Teams der Stadtwerke seien bereits dabei, das Problem zu suchen und zu beheben, so die Leitstelle. Wann die Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet wieder funktionieren wird, sei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 06:30 Uhr

Bund hält am Ausbau zur A21 in Kiel fest

Der Bund möchte weiterhin die A21 durchs Kieler Stadtgebiet bis zum Barkauer Kreuz ausbauen. Laut Landeshauptstadt ist ein entsprechendes Schreiben vom Verkehrsministerium aus Berlin eingegangen. Eine Voruntersuchung der Planungsgesellschaft Deges habe ergeben, dass der vierstreifige Ausbau der B404 zur A21 in Kiel sinnvoll sei. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte zuvor den Bundesverkehrsminister aufgefordert, auf den Ausbau der B404 als Autobahn zu verzichten. Die Stadt will in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen auch in der Ratsversammlung beraten. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 06:00 Uhr

Fehlende Städtebauförderung bereitet Kommunen in SH Sorgen

Die Städtebauförderung für Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein fällt weg, der kommunale Finanzausgleich soll um 20 Millionen Euro gekürzt werden. Das hat die Landesregierung 2024 beschlossen und nun umgesetzt. Das Geld wird laut Schleswig-Holsteinischem Gemeindebund fehlen - etwa um Feuerwehren auszustatten oder Schulen und Kitas zu sanieren. Die kommunalen Landesverbände fordern, die Kürzungen zurückzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 05:30 Uhr

Weniger Camping in SH als im Vorjahr

Schleswig-Holstein verzeichnet einen leichten Rückgang beim Camping: Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2024 gab es laut Statistischem Bundesamt Nord fast 5,3 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen im Land - knapp 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Unter anderem habe viel Regen für einen schwachen Jahresstart gesorgt. Die Buchungszahlen seien damit aber insgesamt auf einem hohen Niveau stabil geblieben, so die Tourismus-Agentur. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 05:30 Uhr

Feuer in Halstenbek: Ursache weiter unklar

Nach einem Großbrand in der Silvesternacht in Halstenbek (Kreis Pinneberg) gestaltet sich die Suche nach der Brandursache schwierig. Laut Polizei könnte beispielsweise ein technischer Defekt ursächlich sein oder eine verirrte Silvesterrakete. Das Feuer war in zwei aneinander grenzenden Carports ausgebrochen, drei Autos brannten komplett aus. Die Flammen griffen auch auf zwei Wohnhäuser über. Sie sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Bekannte aus dem Handballverein der Bewohner starteten deshalb eine Spendenaktion, bei der bereits mehrere Tausend Euro zusammengekommen sind. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2025 20:00 Uhr

Das Wetter: Schnee mit Glättegefahr und vereinzelt Sturmböen

Am Freitag wird es wechselnd stark bewölkt, zeitweise mit Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, vereinzelt gewittrig. Es besteht Glättegefahr. Am Mittag und Nachmittag gibt es von Norden her neben Wolken wieder mehr Sonnenschein. Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Preetz (Kreis Plön) bis 4 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Es weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, vereinzelt Sturmböen. An der See weht starker bis stürmischer Wind mit Sturmböen. Abends weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 06:00 Uhr

