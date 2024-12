Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 31.12.2024 11:21 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 31. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Stürmisches Silvester: Feuerwehr mahnt, keine Raketen zu zünden

In Schleswig-Holstein wird es heute stürmisch. Aktuelle Wettermodelle rechnen am Abend bis Mitternacht mit Sturmböen bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Der Landesfeuerwehrverband mahnt deswegen, auf Raketen zu verzichten, wenn es stark stürmt. Die könnten abdriften und Menschen verletzen oder Balkone, Wohnungen und Häuser in Brand setzen so ein Sprecher. Einige offizielle Feuerwerke im Land sind aufgrund der Wetterlage abgesagt worden. Dazu zählen nach Angaben der jeweiligen Tourismus-Zentralen die Feuerwerke auf Helgoland, in St. Peter-Ording und die Lasershow an der Kliffmeile in Wenningstedt auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2024 11:00 Uhr

Feuerwerk darf nicht überall in SH gezündet werden

Gezündet werden dürfen Böller und Raketen zu Silvester nicht überall in Schleswig-Holstein. Grundsätzlich gilt: in der Nähe von Krankenhäusern, Altersheimen, Kindergärten und Kirchen darf laut Sprengstoffgesetz kein Silvesterfeuerwerk gezündet werden. Gleiches gilt für brandempfindliche Gebäude, wie Tankstellen oder auch Reetdachhäuser. Zudem haben einige Städte und Gemeinden im Land zusätzliche Verbotszonen eingerichtet. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gehört beispielsweise der Bereich rund ums Tierheim dazu. In Bargteheide (Kreis Stormarn) der Bereich rund um Tierhaltungen. Komplett untersagt sind Raketen und Böller unter anderem auf den Inseln Sylt und Amrum und auch in St. Peter Ording (alle Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2024 11:00 Uhr

Pro.Bahn: Sanierungsprogramm der Bahn reicht nur, um Status quo zu halten

Im September hatte die Deutsche Bahn ein großes, auf drei Jahre angelegtes Sanierungsprogramm ausgerufen. Die Schieneninfrastruktur in ganz Deutschland soll grundlegend modernisiert werden. In Schleswig-Holstein habe das bisher schon gut funktioniert, bilanziert die Bahn in einem Zwischenfazit zum Jahresende. Gerade der Ausbau vom Akkuzugnetz und die Fertigstellung einer Brücke auf der Strecke Hamburg - Sylt (Kreis Nordfriesland) seien positive Beispiele. Mathias Bölckow vom Fahrgastverband Pro.Bahn kritisiert, die Maßnahmen würden nur reichen, um den Status quo zu halten. "Es reicht nicht, um dazu zu kommen, wirklich mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen." | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2024 10:00 Uhr

Das Wetter: Zu Silvester wird es windig

Heute Nachmittag ist es meist bedeckt. Es gibt selten Auflockerungen, hin und wieder regnet es. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bei 8 Grad in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Südwestwind nimmt mit der Zeit zu mit starken bis stürmischen Böen. Zur Nordsee hin gibt es starken bis stürmischen Wind mit Sturmböen. In der Nacht zum Mittwoch ist es meist bedeckt. Im Süden und Norden kann es regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und 3 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zudem gibt es frischen bis starken Südwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, an der Küste ist starker bis stürmischer Wind mit zur Nordsee hin auch schweren Sturmböen vorhergesagt. | NDR Schleswig-Holstein 31.12.2024 10:00 Uhr

