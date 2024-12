Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 26.12.2024 10:45 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 26. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist in Kiel-Meimersdorf ein Auto in ein Einfamilienhaus gefahren. Es gab zwei Verletzte und das Haus muss nun gegen einen möglichen Einsturz gesichert werden. Laut Feuerwehr war ein Auto in der Nacht in das Einfamilienhaus gefahren. Fahrer und Beifahrer wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Familie und mehrere Haustiere blieben unverletzt. Einsatzkräfte des THW waren rund acht Stunden lang im Einsatz, um die beschädigte Wand zu verschließen und das Gebäude im Meimersdorfer Weg gegen einen möglichen Einsturz zu sichern. Die Bewohner konnten inzwischen in ihr Haus zurückkehren. Warum der Unfall passiert ist, wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2024 11:00 Uhr

Bei einem Feuer in Eutin (Kreis Ostholstein) sind am Abend des ersten Weihnachtstags sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Brand war laut Feuerwehr in einer Einrichtung für betreutes Wohnen ausgebrochen. Mehrere Wehren waren knapp eine Stunde lang im Einsatz, die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2024 08:00 Uhr

Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zu Donnerstag die Polizei in Lübeck beschäftigt. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, weil die Frau in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Als die Polizisten ihren Wagen stoppten, wehrte sich die 39-Jährige nach Angaben der Leitstelle so heftig gegen die Kontrolle, dass die Beamten anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Blutprobe bei der Autofahrerin ergab fast zwei Promille. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2024 08:00 Uhr

Das Rote Kreuz in Schleswig-Holstein schlägt Alarm: Die Blutspendedienste stehen demnach in den Wochen rund um den Jahreswechsel vor großen Herausforderungen. Gut 500 Blutspenden braucht der Blutspendedienst eigentlich täglich, um Kliniken und Praxen in Hamburg und Schleswig-Holstein zuverlässig mit Blut versorgen zu können. Momentan fehlen pro Tag 50 bis 60 Spenden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kann in Lütjensee, aber auch in Heide (Kreis Dithmarschen), Loose (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Bad Bramstedt und Bebensee (beide Kreis Segeberg) Blut gespendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Viele Wolken und zeitweise Sprühregen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es meist trüb und oft trocken. Gelegentlich kann etwas Sprühregen fallen. Dazu liegen die Temperaturen bei 7 Grad auf Sylt und 9 Grad in Norderstedt. Der Wind weht schwach aus West bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 26.12.2024 08:00 Uhr

