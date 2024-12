Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.12.2024 10:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 22. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Schweigeminute für Opfer des Anschlags in Magdeburg

Mit einem ökumenischen Trauergottesdienst ist im Magdeburger Dom an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt erinnert worden. Auch in Schleswig-Holstein ist die Solidarität mit den Opfern des Anschlags groß. Unter anderem gab es Samstagabend eine Schweigeminute in Lübeck, Neumünster und auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel. Ministerpräsident Günther bezeichnete die Geschehnisse in Magdeburg als erschreckend: "Eine so sinnlose Tat und es ist wichtig, in solchen Zeiten, dass wir Solidarität zeigen, das wir an allen Orten auf den Weihnachtsmärkten auch, dieser Menschen gedenken, so auch bei uns in Schleswig-Holstein, um deutlich zu machen, dass wir zusammenstehen." | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2024 11:00 Uhr

Fehlende Weichen in SH sorgen für Probleme bei Bahnverkehr

Laut Fahrgastverband Pro Bahn gibt es im Land zu wenig Weichen. Dies sei ein Grund für Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn. Eisenbahnen können einander nur ausweichen, wenn es Weichen gibt. Weichen sind auch wichtig, damit Züge zum Beispiel bei Bauarbeiten oder Störungen auf andere Schienen ausweichen können. In Schleswig-Holstein hat die Bahn laut Fahrgastverband Pro Bahn aber immer mehr Weichen abgebaut. Laut Verkehrsminister Madsen hat Schleswig-Holstein deutschlandweit das schlechteste Streckennetz. Er sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Bahn will in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben deutschlandweit knapp 53 Milliarden Euro ins Streckennetz investieren, unter anderem für mehr Weichen und Signale. Zu wenig sagt Pro Bahn: Vor allem für den Unterhalt und Sanierungen von Weichen, Signalen und Brücken werde nicht genug Geld ausgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2024 09:00 Uhr

Windparkbetreiber fordern mehr Schutz vor Sabotage und Spionage

Windparkbetreiber fordern eine bessere Überwachung von Nord- und Ostsee, um die Windkraftanlagen intensiver vor Sabotage und Spionage zu schützen. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, Stefan Thimm, sagte, staatlich legitimierte Einsatzkräfte müssten die Meere überwachen und so die Sicherheit erhöhen. Anlass der Forderung: Vor ein paar Wochen waren in der Ostsee innerhalb kurzer Zeit Schäden an zwei Datenkabeln festgestellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel feiert Kantersieg gegen FC Augsburg

Aufsteiger Holstein Kiel hat sich und seinem Anhang drei Tage vor Heiligabend mit dem zweiten Bundesliga-Sieg ein riesengroßes Geschenk gemacht. Der Tabellenvorletzte gewann am Sonnabend nach Rückstand mit 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg und geht mit neuem Mut in die Winterpause. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2024 18:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt mit Schauern

Am Tag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einigen durchziehenden Schauern. Örtlich kann der Regen mit Schnee oder Graupel vermischt sein. An der Nordsee sind kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Hohenwestedt und 6 Grad in Heide. An der Elbe gibt es erhöhte Wasserstände. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2024 08:00 Uhr

