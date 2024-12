Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 18.12.2024 08:06 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 18. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein startet als erstes Bundesland in die Weihnachtsferien

Heute ist letzter Schultag vor den Weihnachtsferien und damit startet Schleswig-Holstein als erstes Bundesland in die Feiertagspause. Laut Bildungsministerium liegt der frühe Ferienbeginn in diesem Jahr daran, dass die Weihnachtsfeiertage mitten in der Woche liegen - eigentlich bräuchte man also viel weniger Ferientage. Aber den Schülerinnen und Schüler stehen wie in jedem Schuljahr 75 Ferientage zu und die sollen möglichst gleichmäßig verteilt werden - auch mit Rücksicht auf Prüfungstermine und andere Feiertage. Erst zum zweiten Mal überhaupt ist der 18. Dezember in Schleswig-Holstein der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:00 Uhr

Strompreise in Schleswig-Holstein sinken vielerorts

Viele Haushalte in Schleswig-Holstein müssen im kommenden Jahr weniger für ihren Strom zahlen. Das zeigen die aktuellen Preise der Stromversorger besonders für ländliche Gebiete - denn dort sinken die Netzentgelte. Die Entgelte sind ein Bestandteil des Strompreises und bislang wurden die Kosten für den Anschluss von Wind- und Solaranlagen regional umgelegt. 150 Euro pro Haushalt und Jahr macht die Entlastung im Bereich der Schleswig-Holstein Netz AG aus. Kunden in anderen Regionen, so auch in Kiel und Lübeck, werden dafür mit rund 40 Euro mehr belastet. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 07:00 Uhr

Kreis Stormarn: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher

Die Polizei fahndet im Kreis Stormarn nach einem mutmaßlichen Messerstecher. Nach Polizeiangaben war der 22-Jährige nach einem Streit mit seinem Arbeitgeber am Dienstagmorgen bei seiner Arbeit in Hoisdorf erschienen. Dort soll er ohne weitere Ankündigung einen 57-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Als die Polizei eintraf, sei der Verdächtige bereits geflüchtet. Wohnungsdurchsuchungen in Ahrensburg und Hoisdorf blieben erfolglos. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers in eine Auseinandersetzung über die erhaltene Lohnzahlung geraten sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 06:00 Uhr

Ostseeschutz: Landesregierung und Landwirtschaft unterzeichnen Zielvereinbarung

Die Landesregierung und Vertreter der landwirtschaftlichen Verbände haben am Dienstag eine Zielvereinbarung unterzeichnet, um den Schutz der Ostsee voranzutreiben. Ziel der Vereinbarung ist es, die Einträge von Stickstoff und Phosphor aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Dabei setzt man vor allem auf freiwillige Maßnahmen und eine enge Zusammenarbeit mit den Landwirten. So sollen in fünf besonders betroffenen Regionen Ostseebeiräte gegründet werden, die die Umsetzung planen sollen. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) betonte den Konsens aller Akteure. Auch Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zeigte sich zufrieden. Für den Vorsitzenden des Bauernverbands, Klaus-Peter Lucht, ist es wichtig, dass die Landwirtschaft nicht zu etwas gezwungen werde. Eine Sprecherin des BUND kritisierte, die Vereinbarungen reichten nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 06:00 Uhr

Lehrerstellenabbau: Bildungsministerin Prien hält Einschnitte für vertretbar

Im kommenden Jahr stehen an Schulen in Schleswig-Holstein weniger Lehrerstellen zur Verfügung. Nach Angaben des Bildungsministeriums sind es 163 Stellen weniger als 2024. Laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) handelt es sich um einen Bruchteil der Planstellen, die es im Land gibt. Sie hält die Kürzungen deshalb für vertretbar. Ganz anders sieht das die Bildungsgewerkschaft GEW. Lehrerinnen und Lehrer seien schon jetzt überfordert und frustriert, sagt Sprecherin Kerstin Quellmann. Auch der Philologenverband kritisiert die Kürzungspläne. Eltern aus Schleswig-Holstein haben mittlerweile eine Petition gestartet, um für 400 neue Lehrerstellen zu kämpfen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und regnerisch, stürmisch an der Westküste

Am Mittwoch ist es stark bewölkt bis bedeckt, von West nach Ost gibt es zeitweise Regen. Zwischendurch ist es gelegentlich, über der Südhälfte vor allem am frühen Nachmittag länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Westerland auf Sylt bis zu 12 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Dazu weht ein zunehmend mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer südwestlicher Wind - an den Küsten teils starker Wind. Vor allem an der Westküste sind Sturmböen, auf den Nordfriesischen Inseln schwere Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 06:00 Uhr

