Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 05.12.2024 07:21 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 5. Dezember 2024 - kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:

L328 bei Neumünster nur einspurig befahrbar

Die Fahrbahn der L328 bei Neumünster wird ab Donnerstag laut Autobahn GmbH in beiden Richtungen von zwei auf eine Fahrbahn verengt. Grund dafür ist, dass die Brücke, die bei Neumünster-Nord die A7 überquert, stark beschädigt ist. Deshalb müsse sie entlastet werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Zu- und Ausfahrt bei Neumünster-Nord steht demnach weiter zur Verfügung. Aber auch dort kann es zu mehr Verkehr als sonst kommen, denn diese Zu- und Ausfahrt wird oft als Umleitungsstrecke benutzt. Die Autobahn GmbH startet nach eigenen Angaben mit der Planung einer neuen Brücke, das werde allerdings Jahre dauern. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:00 Uhr

Feuer in Kfz-Lagerhalle in Stockelsdorf

In Stockelsdorf im Kreis Ostholstein hat es am Mittwochabend in einer Kfz-Lagerhalle im Gewerbegebiet gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Ein Lastwagen hatte aus noch nicht geklärter Ursache Feuer gefangen - das Fahrzeug wurde brennend herausgezogen. 30 bis 40 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Die Lagerhalle ist laut Polizei beschädigt, aber nicht komplett abgebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 08:00 Uhr

Mehr Schusswaffengebrauch bei der Polizei in SH

In Schleswig-Holstein haben Polizisten in diesem Jahr häufiger auf mutmaßliche Angreifer geschossen als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung von NDR Schleswig-Holstein hervor. Demnach schossen Beamte seit Ende Juni mindestens fünf Mal auf mutmaßliche Täter. Laut Landespolizei gab im vergangenen Jahr kein Beamter einen gezielten Schuss auf einen Menschen ab. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Mehr Schusswaffengebrauch bei der Polizei in SH Allein im vergangenen Halbjahr gab es mindestens fünf Einsätze mit Schusswaffengebrauch in SH. 2023 keinen einzigen. mehr

Haushaltsausschuss des Bundes diskutiert zu Northvolt

Im Zuge des Insolvenzverfahrens des Batterieherstellers Northvolt muss Schleswig-Holstein 300 Millionen Euro zahlen. Am Mittwoch hatte der Haushaltsausschuss des Bundes Robert Habeck (Grüne) zwei Stunden zu dem Thema befragt. Der Bundeswirtschaftsminister verteidigt die Subventionen und hofft, dass sich Northvolt noch erfolgreich saniert und die Gelder erhalten bleiben. Andreas Mattfeldt, Haushaltspolitiker bei der Union, wirft Habeck vor, die Förderung nicht kritisch genug geprüft dazu haben. Ihm sei die Dimension des Schadens für den Steuerzahler in keiner Weise bewusst geworden. Die Gelder würden jetzt fehlen, um die Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Am Donnerstag ist Northvolt auch Thema im Finanzausschuss des Landes in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Northvolt-Krise: Scholz und Habeck wollen Fabrik weiter fördern Es gehe um die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, so Habeck. Fördergelder des Bundes für die Batteriefabrik stehen auf der Kippe. mehr

Am Donnerstagmorgen ist es in Schleswig-Holstein in großen Teilen neblig. Im Laufe des Vormittags verzieht sich der Nebel und es sind zunächst einzelne Auflockerungen möglich. Es bleibt überwiegend trocken. Im Laufe des Tages kann von der Nordsee her Regen aufziehen. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 6 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.12.2024 | 08:00 Uhr