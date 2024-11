Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 14.11.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 14. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Neuer Akkuzug zwischen Husum und St.Peter-Ording

Donnerstagmittag soll ein neuer Akkuzug das erste Mal auf der Strecke zwischen Husum und St. Peter-Ording fahren (beide Kreis Nordfriesland). Er ist mit Steckdosen, W-Lan und mehr Barrierefreiheit ausgestattet. In Zukunft sollen solche elektrischen Züge auf der Strecke Dieselloks ersetzen. Im Auftrag vom Land und NAH.SH hatte die Bahn vorher unter anderem in Husum und Tönning Oberleitungsinseln mit Ladeunterwerken gebaut. Dort wird der Akkuzug geladen. Dadurch muss nicht die gesamte Strecke durch Oberleitungen elektrisiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Die Wirtschaftsminister der fünf norddeutschen Bundesländer wollen am Donnerstag über die Stärkung der maritimen Industrie und der Häfen beraten. Sie treffen sich in Oldenburg in Niedersachsen. Dabei stehen laut niedersächsischem Wirtschaftsministerium auch der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verteidigungsindustrie auf der Tagesordnung. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat deutlich mehr Tempo bei Investitionen in die Wehrtechnik gefordert. Er sagte vor dem Treffen, auch zweieinhalb Jahre nach der "Zeitenwende-Rede" von Bundeskanzler Scholz komme von den 100 Milliarden Euro zu wenig in den Auftragsbüchern der Betriebe an. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 07:00 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie seine Stellvertreterin, Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sind überzeugt, dass die schwarz-grüne Koalition gut funktioniere. Die Opposition sieht das anders: Nach Ansicht von Serpil Midyatli (SPD) reichen die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung nicht aus, damit Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral wird. Den Slogan habe Günther nur erfunden, um die Koalition mit den Grünen zu rechtfertigen, meint FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Auch Lars Harms vom SSW denkt, durch das angestrebte Tempo verängstige man Bürger eher, als sie hinter dem Ziel der Klimaneutralität zu vereinen. Scharfe Kritik übt die Opposition auch an der Finanz- und Kitapolitik. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 06:00 Uhr

Geplanter Anschlag: 17-Jähriger aus Elmshorn wollte "ins Paradies"

Bei den mutmaßlichen islamistischen Anschlagsplänen eines 17-jährigen Jugendlichen aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat offenbar auch eine noch unbekannte Person aus dem Ausland eine wesentliche Rolle gespielt. Das hat am Mittwoch die Leitende Flensburger Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages erklärt. Außerdem habe der Jugendliche den Märtyrertod sterben wollen, um auf diese Weise ins Paradies zu gelangen. Noch sei allerdings offen gewesen, wo und auf welche Weise er Menschen töten wollte. Zuletzt seien die Anschlagspläne hinreichend konkret gewesen, so dass am vergangenen Mittwoch die Festnahme erfolgen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 06:00 Uhr

Von heute an können auf mehreren Strecken in Schleswig-Holstein Akkuzüge ausfallen. Auch verkürzte Akkuzüge können unterwegs sein. Das teilte das Bahnunternehmen erixx Holstein mit. Betroffen seien demnach die Strecken zwischen Kiel und Lübeck, Kiel und Preetz (Kreis Plön) sowie Kiel und Kiel-Oppendorf. Der Grund für die Ausfälle: Der Fahrzeughersteller Stadler muss dringend einige Züge warten. Am Wochenende sollen wieder genügend Fahrzeuge einsatzbereit sein, so erixx. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 06:00 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich dank eines am Ende ungefährdeten Erfolgs gegen die TSV Hannover-Burgdorf den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals gesichert. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau gewann nach einer starken zweiten Hälfte 33:26 (14:13) bei den Niedersachsen. Der SG gelang damit eine Revanche für die Niederlage in der Bundesliga im Oktober. Auch der THW Kiel war erfolgreich: die Kieler bezwangen den SC Magdeburg trotz eines Rückstands nach der ersten Halbzeit von 22:24 am Ende noch mit 29:28. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und etwas Regen

Heute ist es am Morgen noch zum Teil neblig-trüb und ganz im Süden ist stellenweise noch Nieselregen möglich. Meist bleibt es aber trocken und später lockert es von Norden her auf und etwas Sonne ist möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) und 12 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). Schwacher bis mäßiger, an der See frischer und stark böiger Wind aus vorwiegend Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 06:00 Uhr

