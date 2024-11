Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.11.2024 06:42 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 11. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Möglicher Anschlag verhindert: 17-Jähriger in Elmshorn verhaftet

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Am Dienstagvormittag will die Staatsanwaltschaft weitere Details nennen. Am Montag ist bekannt geworden, dass die Sicherheitsbehörden offenbar einen möglichen Terroranschlag verhindert haben. Die Staatsanwaltschaft in Flensburg bestätigte zwar die Festnahme des 17-Jährigen, jedoch ausdrücklich nicht, dass der Jugendliche mit einem Lkw Menschen auf einem Weihnachtsmarkt töten wollte, sagt Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt. Das hatte die "Bild" zuvor berichtet. Winterfeldt sprach von einem nicht klar umrissenen Anschlagsszenario. Der 17-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft religiös motiviert gewesen sein. Staatssekretärin Magdalena Finke aus dem Innenministerium lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden, die einen möglichen terroristischen Anschlag in SH verhindert habe. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Prozess gegen Mitglieder der "Letzte Generation" beginnt

Aktivisten der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" haben im Juni vergangenen Jahres mit mehreren Aktionen auf Sylt für viel Aufsehen gesorgt. Am Dienstag startet in Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen sechs Mitglieder der Gruppe. Sie sind im Alter von 22 bis 61 Jahren. Im Sommer 2023 sollen fünf der sechs Angeklagten einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen mit orangener Farbe besprüht haben. Weil dabei laut Staatsanwaltschaft auch die Triebwerke beschädigt wurden, entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Neben Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung müssen sich die Angeklagten auch wegen der Störung öffentlicher Betriebe verantworten. Wenig später sollen vier der sechs Angeklagten Teile eines Sylter Golfplatzes umgegraben haben. Das Gesetz sieht für die Vergehen Geldstrafen oder eine Gefängnisstrafe von maximal zwei Jahren vor. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Wärmenetze in SH: Kommunen legen Pläne vor

Rund 30 der größeren Kommunen in Schleswig-Holstein legen in diesen Wochen ihre Wärmepläne vor. Sie geben Auskunft darüber, wo ein Wärmenetz wirtschaftlich sinnvoll erscheint und wo nicht. Bis ein Ausbau tatsächlich erfolgt, kann es dann aber noch Jahre dauern - wenn sich überhaupt ein Betreiber findet. Dort, wo keine Wärmenetze entstehen, müssen sich Hausbesitzer spätestens ab 2028 mit Alternativen beschäftigen: In Frage kommen vor allem Wärmepumpen, aber auch Pellet- und Hybridheizungen, Solarthermie und auch Erdgasheizungen, die sich auf Wasserstoff umrüsten lassen können. Dabei warnen Verbraucherschützer jedoch vor einer Kostenfalle. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein bereitet sich auf vorgezogene Neuwahlen vor

Die Diskussion über den richtigen Zeitpunkt für eine vorgezogene Neuwahl des Bundestags geht weiter - auch in Schleswig-Holstein. NDR Schleswig-Holstein hat dazu eine Reihe von Städten und Gemeinden befragt. Von einer Neuwahl, möglicherweise schon im Januar, ist offenbar wohl keine Kommune in Schleswig-Holstein so richtig begeistert. Als größte Schwierigkeit zum Beispiel für Schleswig nennt Bürgermeister Stephan Dose (SPD), rechtzeitig ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden. Trotzdem sagt Schleswig-Holsteins Landeswahlleiter Tobias Berger: "Besorgt bin ich nicht, die gesetzlichen Fristen sind im Zweifel ausreichend." Und laut Berger haben auch die Druckereien, die beispielsweise Wahlzettel drucken, signalisiert, eine Neuwahl im Januar sei machbar. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 20:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und etwas Regen

Heute gibt es viele Wolken, teilweise ist es trüb - vereinzelt ist mit etwas Regen oder von der Ostsee her mit Schauern zu rechnen. Später ist es vor allem im Norden meist trocken, mit Chancen auf ein wenig Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 10 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 06:00 Uhr

