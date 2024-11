Stand: 01.11.2024 06:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Elmshorn: Prozessauftakt wegen illegalem Rennen

Vor dem Amtsgericht in Elmshorn (Kreis Pinneberg) muss sich heute ein junger Mann verantworten. Die Anklage wirft ihm ein illegales Rennen auf seinem Roller ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss vor. Laut Polizei soll der Mann außerdem über einen Fußgängerüberweg gerast sein und hatte dabei fast einen Passanten umgefahren. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 07:00 Uhr

Grünkohl-Preise bleiben stabil

Die Preise für Grünkohl bleiben in Schleswig-Holstein stabil. Laut Landwirtschaftskammer kostet ein Kilo heimischer Grünkohl zwischen drei und vier Euro. Das sei ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr. Da wurden insgesamt etwa 380 Tonnen geerntet. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 06:00 Uhr

Jugendliche sorgen mit Feuerwerkskörpern für Ruhestörung

In Pinneberg haben in der Nacht mehr als 20 Jugendliche Raketen und Böller auf der Straße abgefeuert. Auch in den KreisenSteinburg, Dithmarschen und Segeberg kam es nach Angaben der Polizei-Leitstelle zu Ruhestörungen durch Jugendliche. Die Beamten stellten die Identitäten der Beteiligten fest und erteilten Platzverweise. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 06:00 Uhr

Dithmarschen: Ehemaliger Supermarkt wird Wohnhaus

In Burg (Kreis Dithmarschen) baut ein Bauingenieur einen leerstehenden Supermarkt zu einem Wohnhaus mit 13 Wohnungen um. Für rund 3,5 Millionen Euro wird das Haus entkernt, saniert und neu gedämmt. Auch das Parkdeck des Supermarktes wird integriert. Weil er die Bauruine in ein energieeffizientes Wohnhaus umbaut, bekommt er entsprechende Förderungen. Ohne die wäre das Projekt nach Angaben des Baunigenieurs zu teuer. Professor Walberg von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel sagt, besonders geeignet für Umbauten seien ehemalige Verwaltungsgebäude und Büro-Bauten der 70er und 80er Jahre, da sie frei von problematischen Baustoffen seien. Potential hätten auch leer stehende Einzelhandelsflächen. Die Arbeitsgemeinschaft schätzt, dass in Schleswig-Holstein so rund 80.000 Wohnungen entstehen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 06:00 Uhr

FSG-Nobiskrug: Erste Mitarbeitende erhalten offenbar Oktober-Gehälter

Offenbar sind nun auch Oktober-Gehälter bei einigen der Beschäftigten der FSG-Nobiskrug Werften eingegangen. Das hat der Betriebsratschef in Rendsburg, Marcus Stöcken, den Kieler Nachrichten bestätigt. Seit der Übernahme der Werften durch Investor Lars Windhorst vor drei Jahren steckt FSG-Nobiskrug in der Krise. Die September-Gehälter waren knapp 30 Tage zu spät überwiesen worden. Die Beschäftigten hatten deshalb immer wieder mit Aktionen auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 05:30 Uhr

Wetter: Dicht bewölkt und regnerisch

Über den Tag ist es überwiegend dicht bewölkt. Nur vorübergehend sind ein paar Auflockerungen möglich. Zunächst nur stellenweise etwas Sprühregen. Im Verlauf des Tages gebietsweise leichter Regen. Am Abend in Nordfriesland und Angeln meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 14 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 06:00 Uhr

