Stand: 31.10.2024 11:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Carport-Brand in Neumünster

Ein Feuer hat am Mittwochabend in Neumünster ein Carport und ein darin geparktes Auto zerstört. Laut Leitstelle konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf den Dachstuhl eines angrenzendes Hauses übersprangen. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 09:00 Uhr

Offenbar mehr Gewalt an Schleswig-Holsteins Schulen

An den Schulen in Schleswig-Holstein ist der Umgang rauer geworden. Das berichten die "Kieler Nachrichten" und berufen sich dabei auf Zahlen aus dem Bildungsministerium als Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Seit 2018 sind die Schulen verpflichtet auch nicht zwingend strafbare Gewaltvorkommnisse zu erfassen - zum Beispiel Mobbing und psychische Gewalt. Demnach sind die Meldungen zuletzt um 86 Prozent nach oben geschnellt - auf 1.136 im vergangenen Schuljahr. Das CDU-geführte Ministerium nehme die Zunahme "mit Besorgnis" wahr. Eine Bewertung müsse jedoch auch die allgemeine Kriminalitätsentwicklung in den Blick nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 09:00 Uhr

Reformationstag vs. Halloween - Kirchengemeinden in SH verbinden Feste

Für die einen ist heute Reformationstag, die anderen freuen sich auf Halloween. Doch die Kirchengemeinden im Land zeigen, dass beides nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander stehen muss. In Kiel lädt die Kompassgemeinde in die Kirche "Zum guten Hirten" in Pries zum ersten Mal zur Gruselkirche ein. Ein Angebot, das sich vor allem an Familien richtet: In Halloween-Atmosphäre sind in der Kirche verschiedene Mitmachstationen aufgebaut: Zu Martin Luther und dazu, wie Kinder ihre Angst überwinden können - mit Pastorin Anna Benkiser-Eklund und Pastorin Janika Frunder. Auch in Ahrensburg (Kreis Stormarn) verwandelt sich die Schlosskirche in ein Gruselkabinett. Und in der Reinfelder Matthias-Claudius-Kirche findet am Donnerstagnachmittag ein Reformation-Halloween-Familiengottesdienst statt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:00 Uhr

Einfachere Geschlechtsänderung im Pass: Viele Anmeldungen in SH

In Deutschland tritt am Freitag das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Dadurch wird es leichter, den Geschlechtseintrag und den Vornamen beim Standesamt ändern zu lassen. Bereits Hunderte Anmeldungen gibt es in Schleswig-Holstein. In Flensburg sind es bisher rund 60 Anmeldungen. In Kiel sind schon mehr als 130 Anmeldungen eingegangen und in Lübeck 80. Aber auch in Quickborn, Norderstedt (beide Kreis Pinneberg) und Neumünster liegen schon rund ein Dutzend Anträge vor. Pro Familia sieht das neue Gesetz positiv. Bisher war eine Namens- oder Geschlechtsänderung im Reisepass oder im Ausweis langwierig und kostenintensiv. Dass das nun vergleichsweise einfach geht, sei ein wichtiger Schritt in Sachen Selbstbestimmung. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Wind

Am Donnerstagnachmittag ist es stark bewölkt, stellenweise gibt es leichten Sprühregen. Vereinzelt sind Aufhellungen oder Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). Es weht zunehmend mäßiger bis frischer, zum Teil stark böiger, an den Küsten frischer bis starker Wind aus Südwest bis West mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2024 08:00 Uhr

