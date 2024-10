Stand: 30.10.2024 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bad Bramstedt: Streik an Schön Klinik bis zum Abend

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) heute erneut zum Warnstreik aufgerufen. Die rund 260 Beschäftigten sollen von 8.00 bis 22.30 Uhr die Arbeit niederlegen. Laut ver.di gibt es für die Mitarbeiter der Klinik bisher keinen Tarifvertrag. Die Klinikleitung habe die Verhandlungen darüber abgelehnt, so eine Gewerkschaftssprecherin. Die Schön Klinik ist nach eigenen Angaben die größte psychosomatische Fachklinik für Akutbehandlungen und stationäre Reha in Deutschland.| NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

Drei Verletzte nach Alkoholfahrt auf A23

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 nahe der Anschlussstelle Schenefeld (Kreis Steinburg) sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Sie saßen laut Polizei alle in einem Auto. Der Fahrer hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken. Er war auf der Autobahn Richtung Heide unterwegs, kam ins Schleudern, prallte mit dem Wagen gegen mehrere Planken und blieb schließlich auf dem Standstreifen stehen. Alle Insassen wurden in ein Krankenhaus nach Itzehoe (Kreis Steinburg) gebracht. Auf der A23 gab es wegen des Unfalls eine Stunde lang Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

1. FC Köln kickt Holstein Kiel aus dem DFB-Pokal

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel setzt seine Sieglos-Serie auch im DFB-Pokal fort. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde bei Zweitligist 1. FC Köln mit 0:3 (0:1). | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Schwaches Holstein Kiel scheidet beim 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal aus Die Kieler, die vollkommen verdient unterlagen, warten damit nun seit wettbewerbsübergreifend neun Spielen auf einen Sieg. mehr

THW Kiel zieht vorzeitig in Hauptrunde der European League ein

Die Handballer des THW Kiel haben in der European League ihre Pflichtaufgabe gegen RK Nexe Nasice erfolgreich gemeistert. Nach holprigem Start gewannen die Kieler mit 31:28 (15:12) gegen den kroatischen Vizemeister. Sie zogen dank des Erfolgs vorzeitig in die Hauptrunde des Europapokalwettbewerbs ein. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel zieht vorzeitig in Hauptrunde der European League ein Der Handball-Bundesligist wird gegen RK Nexe Nasice seiner Favoritenrolle gerecht und bleibt verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe E. mehr

Fußball-Regionalliga Nord: Lübeck schlägt St. Pauli II

In der Fußball-Regionalliga Nord traf der VfB Lübeck am Dienstagabend auswärts auf die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Dank des Tors von Manuel Farrona Pulido in der 20. Minute gingen die Lübecker 1:0 in die Halbzeit. Bis zur 90. Minute konnte der VfB seinen Vorsprung mit Toren von Herdi Bukusu (73.) und Felix Drunkuth (77.) ausbauen und halten. In der Nachspielzeit erzielte Isma Baraze Adam vom FC St. Pauli den einzigen Gegentreffer der Partie zum 1:3-Endstand. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

European League: Flensburg-Handewitt schlägt Tatabanya KC

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der European Legue den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Beim ungarischen Vertreter Tatabanya KC gewannen die Schleswig-Holsteiner am Dienstagabend mit 39:29 (21:15) und buchten damit vorzeitig das Hauptrunden-Ticket. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen European League: Flensburg-Handewitt siegt auch bei Tatabanya KC Der Handball-Bundesligist feiert im vierten Spiel den vierten Erfolg und bucht damit vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde. mehr

Warnstreik bei IG Metall: 2.000 Menschen demonstrieren in Kiel

Auch heute gibt es wieder Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie - auch in Schleswig-Holstein. Das hat die IG Metall angekündigt. Gestreikt wird zum Beispiel beim Pharmabetrieb Fette in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und bei der Schiff-Maschinenfabrik Steen in Elmshorn (Kreis Pinneberg).Gewerkschaft und Arbeitgeber konnten sich in der dritten Tarifverhandlungsrunde am Dienstag in Kiel nicht einigen. Probleme gab es laut Gewerkschaft dabei, sich auf die Höhe der Löhne zu einigen und wann eine Steigerung kommen soll. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hält die angekündigten Warnstreiks für überflüssig - viel eher sollte die Gewerkschaft ihre Energie dafür nutzen, eine gemeinsame Lösung zu finden, so Nordmetall. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Tarifverhandlungen der IG Metall: Warnstreiks gehen heute weiter Gespräche zwischen IG Metall und Arbeitgebern in Kiel und Hannover endeten ergebnislos. Die Gewerkschaft droht mit heftigeren Streiks. mehr

FSG-Nobiskrug: Kundgebung an Flensburger Werft geplant

Mit einer Kundgebung an der Flensburger Werft wollen Betriebsrat und IG Metall heute ein weiteres Mal auf die Lage von FSG-Nobiskrug aufmerksam machen. Die Rendsburger Mitarbeiter (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind dazu eingeladen. Die Lohnzahlung für den September hatte sich bei einem Teil der Belegschaft um einen Monat verspätet. Am Dienstag meldete der Betriebsrat nun den Eingang des Geldes auf mehreren Konten. Zugleich ist das Gehalt für den Oktober für die rund 500 Beschäftigten fällig. Der Großteil der Belegschaft ist seit mehreren Wochen freigestellt. Eigentümer Windhorst verwies zuletzt auf interne Geschäftsangelegenheiten und einen schwierigen Sanierungsprozess. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen FSG-Nobiskrug: Erste Septemberzahlungen gehen ein Die Gehälter für Oktober stehen laut Betriebsrat noch aus. Er rechnet weiterhin nicht mit einer Zahlung. mehr

Straßenbeleuchtung in Flensburg und Glücksburg leuchtet wieder

In Flensburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) funktioniert die automatische Straßenbeleuchtung nach Angaben der Stadtwerke wieder. Am Montagabend war die Stromversorgung an einem Computer ausgefallen, der das Licht steuert. Auch das Ersatzsystem war defekt. Techniker haben den Fehler jetzt behoben, können allerdings immer noch nicht sagen, warum genau er aufgetreten ist. Die Lampen, die in der Zwischenzeit per Hand angeschaltet wurden, müssen jetzt auch wieder von Hand ausgeschaltet werden bevor sie wieder automatisch funktionieren. Deshalb können laut Stadtwerke am Mittwoch auch tagsüber noch einige Laternen brennen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Straßenlaternen in Flensburg und Glücksburg leuchten wieder Nachdem die gesamte Straßenbeleuchtung ausgefallen war, konnte das Problem nun behoben werden. mehr

Wetter: Viele Wolken und oft nass

Heute ist es vielerorts wolkig oder trüb. Vereinzelt gibt es Schauer und etwas Regen, ab dem Vormittag kann es von Norden her auflockern und die Sonne kommt durch. Dann bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Tönning (Kreis Nordfriesland) und bei 14 Grad in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 30. Oktober und die folgenden Tage. 2 Min

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 07:00 Uhr