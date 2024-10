Stand: 23.10.2024 20:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verlosung von bedingungslosem Grunderbe im Kreis Steinburg

Die Stiftung "Ein Erbe für Jeden" verlost aktuell ein "Grunderbe" in Höhe von 20.000 Euro unter allen 30-Jährigen im Kreis Steinburg. Die Stiftung tritt für ein Grunderbe in Höhe von 20.000 Euro für alle 30-Jährigen ein. Hintergrund ist die auch von Wissenschaftlern festgestellte und durch Erbschaften verstärkte Vermögensungleichheit in Deutschland. Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind die deutsche Staatsbürgerschaft, das Geburtsjahr 1994, der Hauptwohnsitz im Kreis Steinburg (Stichtag 7.7.2024) und man darf bisher noch nicht wesentliche Werte geerbt oder größerer werthaltige Geschenke erhalten haben. Im Kreis Steinburg kommen laut Stiftung 1.104 Menschen dafür infrage. Sie können sich online anmelden und bei der Verlosung im November gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 07:00 Uhr

Schockanrufe im Norden SHs: Betrüger erbeuten rund 50.000 Euro

Eine neue Welle von sogenannten Schockanrufen beschäftigt die Polizei im Norden von Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Beamten haben Betrüger seit Dienstagmittag mehr als 50 Mal versucht, an das Geld ihrer Opfer in Flensburg sowie den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland zu kommen. In drei Fällen erbeuteten sie insgesamt mehr als 50.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 07:00 Uhr

Versammlung vor den Toren der Nobiskrug-Werft

Vor den Toren der Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wollen sich am Morgen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammeln und sich laut Betriebsrat über die aktuelle Situation austauschen. Hintergrund ist, dass sowohl die Beschäftigten der Nobiskrug-Werft als auch die der FSG in Flensburg freigestellt worden sind. Außerdem warten etwa 80 Mitarbeitende der Werften auf ihren September-Lohn. Die Lage bei den Werften in Flensburg und Rendsburg ist seit Monaten angespannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen FSG-Betriebsrat: "Die Auszubildenden sind die ärmsten Schweine" Michael Nissen spricht darüber, was die Krise mit all jenen macht, deren Zukunft in der Werftengruppe in Schleswig-Holstein erst so richtig starten sollte. mehr

Warnstreik bei Schön Klinik in Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Grund ist laut Gewerkschaft, dass die Klinik nicht über einen Tarifvertrag verhandeln will. Bisher gibt es für die 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schön Klinik in Bad Bramstedt keinen Tarifvertrag. Die Klinikleitung will weiterhin bei innerbetrieblichen Regelungen bleiben. Bis 22.30 Uhr sind die Mitarbeitenden deshalb zum Warnstreik aufgerufen, was laut Gewerkschaft zur Folge hat, dass einige Therapien ausfallen. Während des Warnstreiks, so ver.di, läuft der Betrieb mit einer Notbesetzung. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 06:00 Uhr

Handball: Auswärts-Niederlage für VfL Lübeck-Schwartau

In der zweiten Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim ASV Hamm-Westfalen hieß es am Abend 28:33. In der Tabelle rutschen die Lübecker auf den 11. Platz. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Trocken - dabei teils trüb, teils sonnig

Nach Nebelauflösung ist es am Donnerstag häufig heiter und sonnig, teilweise bleibt es auch durch Hochnebel länger trüb. Dabei ist es durchweg trocken. Die Temperaturen erreichen 12 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und 15 Grad in Wacken (Kreis Steinburg). Es weht schwacher, an den Küsten mäßiger, südwestlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2024 06:30 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 23. Oktober und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 20:00 Uhr