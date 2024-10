Jugendrotkreuz-Gruppe Itzehoe ist Deutscher Meister Stand: 24.10.2024 11:47 Uhr Die Jugendrotkreuz-Gruppe Itzehoe krönte ihre erste Teilnahme beim Bundeswettbewerb gleich mit dem Sieg. Dabei wollten sie eigentlich nur nicht Letzter werden.

Beim Bundeswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes in Bretten bei Karlsruhe ist die Jugendrotkreuz-Gruppe Itzehoe (Kreis Steinburg) Deutscher Meister geworden. Bei dem Wettbewerb treten 15- bis 20-köpfige Teams aus allen Bundesländern gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen Erste-Hilfe-Aufgaben wie eine blutende Wunde zum Stillen bringen oder die Versorgung eines Bewusstlosen - zum Teil mitten in der Innenstadt vor Passanten.

Notfall in der Innenstadt? "Achtung, Übung!"

Solche Innenstadt-Stationen seien natürlich mit Schildern markiert, berichtet Jordis Jochimsen, die Kreisleiterin des DRK Steinburg. Darauf stehe dann beispielsweise "Achtung, Übung!". Sie freut sich, wenn Passanten stehen bleiben, zuschauen, vielleicht auch Fragen stellen. Für die Teilnehmenden sei das aber gar nicht so aufregend. "Wir kennen das seit Jahren. Wenn man im Wettbewerb an den Stationen ist, kommt man in den Fokus und will den Schiedsrichtern einfach das Beste zeigen. Erst danach merkt man, wie viele Leute zugucken."

Die erste Deutsche Meisterschaft für Itzehoe

Die Kreisleiterin erzählt außerdem, dass die Jugendrotkreuz-Gruppe Itzehoe regelmäßig an Kreiswettbewerben teilnehme. Bei den Landeswettbewerben sei die Gruppe auch schon mal Zweiter oder Dritter geworden. Mit dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft hätten die Itzehoer aber nicht gerechnet - insbesondere weil sie zum ersten Mal dabei waren: "Unser Ziel war schon immer mal, auf einen Bundeswettbewerb zu fahren, einfach weil das ein ganz anderes Feeling ist. Wir wollten eigentlich nur Spaß haben und nicht Letzter werden. Das haben wir erreicht." Der Wettbewerb endete dann am Sonnabend mit einer großen Party.

Die gelernten Kompetenzen unter Beweis stellen

Für einige von uns war es der letzte Wettbewerb, weil sie zu alt werden. Und jetzt nochmal dieses Ding gerockt zu haben und so viel Erfolg zu haben, ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Jordis Jochimsen, Kreisleiterin des DRK Steinburg

Egal ob Kreiswettbewerb, Landeswettbewerb oder Deutsche Meisterschaft: Laut Jordis Jochimsen eignen sich die dort gestellten Aufgaben sehr gut zur Selbstüberprüfung und um die gelernten Kompetenzen unter Beweis zu stellen. "Der Wettbewerb weckt einfach den Teamgeist und den Kampfgeist", erzählt sie. "Man will das zusammen schaffen. Man kennt die Schwächen und Stärken der anderen im Team und weiß, wie man daraus das beste rausholen kann."

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg