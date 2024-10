Stand: 21.10.2024 08:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Einsatz der Seenotretter vor Helgoland

Die Seenotretter sind am Sonnabend von Helgoland aus zu einem Containerschiff in Not ausgerückt. Auf der "Maersk Newcastle" musste ein philippinischer Seemann zur ärztlichen Versorgung an Land gebracht werden. Das 210 Meter lange Containerschiff lag nördlich von Wangerooge auf Reede. Der kranke Seemann ist zwischen 17.15 Uhr und 17.40 Uhr auf das Boot der Seenotretter übergeben worden. Gegen 21 Uhr war der Mann dann an Land in Cuxhaven und wurde von einem Rettungswagen abgeholt. | NDR Schleswig-Holstein 21.2024 08:30 Uhr

A23: Fahrbahnerneuerung zwischen Heide-Süd und Heide-West

Von Montag an wird die A23 zwischen Heide-Süd und Heide-West (Kreis Dithmarschen) grundlegend erneuert. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Auf dem Abschnitt läuft der Verkehr dann einspurig über den Überholfahrstreifen. Der Untergrund der Strecke ist laut Autobahn GmbH stark zerklüftet, teilweise ohne Schichtenverbund zwischen den Asphaltschichten. Wegen der mit der Northvolt-Ansiedlung verbundenen höheren Verkehrsbelastung wurde die Bauklasse für diesen Abschnitt eine Stufe höher angesetzt. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2026 abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.2024 08:30 Uhr

Veranstalter der Husumer Krabbentage ziehen positive Bilanz

Trotz durchwachsener Wetterbedingungen seien viele Besucher nach Husum (Kreis Nordfriesland) zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt und an den Hafen gekommen, heißt es von der Messe Husum und Kongress. Rund 1.000 Euro für den guten Zweck erkochte der Verein der Köche Westküste in diesem Jahr. Mit 7,50 Euro pro Krabbenbrötchen ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 07:30 Uhr

Ausbleibende Gehälter: Mitarbeitende protestieren vor FSG

Am Gelände der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) in Flensburg beginnt am Montagmorgen eine neue Protestaktion. Nach Angaben des Betriebsrats warten immer noch etwa 80 Werftbeschäftigte aus Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf ihren Lohn für den September. Die Werften FSG und Nobiskrug gehören dem Investor Lars Windhorst. Bereits vor einer Woche hatten Mitarbeitende gegen die Unternehmenspolitik demonstriert. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 07:00 Uhr

Fockbek: 17-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

In der Nähe von Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Sonntagabend eine 17-Jährige bei einem Autounfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau offenbar gegen 19 Uhr mit einer weiteren Person auf der Straße unterwegs. Auf dem Loher Weg zwischen Fockbek und Lohe-Föhrden wurde sie von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik nach Rendsburg, wo sie später verstarb. Die Hintergründe des Unfalls sind laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 06:00 Uhr

Norderstedt: Ersatzverkehr auf der U1 in dieser Woche

Wer von Norderstedt (Kreis Segeberg) aus in Richtung Hamburg mit der U-Bahn fahren möchte, muss in dieser Woche mehr Zeit einplanen. Die U1 ist nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) von Montag (21.10.) bis Sonntag (27.10.) gesperrt, stattdessen sind Busse unterwegs. Bis Mittwoch ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel-Nord gesperrt, von Donnerstag bis Sonntag dann die Strecke zwischen Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll. Laut HVV können die Fahrten bis zu 20 Minuten länger dauern. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 06:00 Uhr

Schwierigkeiten bei der Renaturierung von Flüssen

Die Renaturierung von Flüssen in Schleswig-Holstein kommt nur schleppend voran. Dabei sind die Verbreiterung von Fließgewässern oder das Zurückversetzen in den natürlichen Zustand wichtig für das Ökosystem und den Hochwasserschutz. Laut Wasser- und Bodenverbänden in Schleswig-Holstein gibt es nicht genügend freie Flächen, auf denen sich die Flüsse ausbreiten können. Da der verfügbare Grund immer knapper wird, würden die Renaturierungsarbeiten aufwendiger und teurer, heißt es vom Landesverband der Wasser- und Bodenverbände. Deswegen müsse das Umweltministerium aus Kostengründen jetzt auch Projekte priorisieren. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt verliert knapp gegen Hannover

Die TSV Hannover-Burgdorf hat der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga die zweite Niederlage in Serie zugefügt. Vor 9.900 Zuschauern setzte sich Hannover mit 31:30 (15:15) durch. Justus Fischer hatte die Gastgeber Sekunden vor dem Ende zum Sieg geworfen. Die Flensburger rutschen mit jetzt 9:5-Punkten auf Rang neun der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Am Montag gibt es viele Wolken und neben langen trockenen Abschnitten gelegentlich etwas Regen, insbesondere im Süden. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 17 Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind aus vorwiegend Südwest. An der Ostsee gibt es zeitweise starke, an der Nordsee teils stürmische Böen, die in der zweiten Tageshälfte nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2024 06:00 Uhr

