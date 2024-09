Stand: 27.09.2024 06:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Urteil erwartet nach Entführung auf dem Kieler MFG-5-Gelände

Nach einer mutmaßlichen Entführung auf dem Kieler MFG-5-Gelände wird am Freitagvormittag das Urteil am Landgericht in Kiel erwartet. Ein zum Tatzeitpunkt 29-Jähriger soll im September 2023 eine Rendsburgerin auf dem Kieler MFG-5-Gelände entführt haben. Der Prozess wurde nicht öffentlich verhandelt, um das Opfer zu schützen. Die Staatsanwalt beantragt eine Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten mit Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung fordert eine Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:00 Uhr

A7 mit Elbtunnel am Wochenende gesperrt - Köhlbrandbrücke auch dicht

Wegen Brückenarbeiten werden die A7 und der Hamburger Elbtunnel am Freitagabend voll gesperrt. Die Sperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld beginnt um 22 Uhr und endet am Sonntag um 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Geplant ist der Einbau von Behelfsbrücken für Fußgänger und Radfahrer an der Baurstraße in Hamburg-Bahrenfeld. In dem Bereich wird der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona gebaut und die Autobahn auf acht Spuren erweitert. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:00 Uhr

1.000 Sportstätten in SH sanierungsbedürftig

In Schleswig-Holstein sind etwa 1.000 Sportstätten sanierungsbedürftig. Jetzt lässt das Land zum Ende des Jahres die sogenannte Sportförderrichtlinie auslaufen. Das heißt: Für Sanierungen gibt es vom Land kein Geld mehr. Das Auslaufen der Fördermittel, sei ein völlig falsches Signal, kritisiert der Landessportverband. Denn schon jetzt sei der Sanierungsstau bei den kommunalen Sportstätten enorm. Auch viele Vereine im Land beklagen den schlechten Zustand von Hallen oder Stadien. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 07:00 Uhr

Schnellere Abschiebungen: SH will mit anderen Bundesländern Anträge in Bundesrat einbringen

Schleswig-Holstein will Anträge für eine schärfere Migrationspolitik in den Bundesrat einbringen. Darauf hat sich die Landesregierung gemeinsam mit den ebenfalls schwarz-grünen Regierungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verständigt. Die Bundesregierung soll demnach dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber, Straftäter oder Geflüchtete, für die andere EU-Länder zuständig sind, schneller in ihre Heimatländer oder in die zuständigen EU-Staaten zurückgeführt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 07:00 Uhr

Nach der Gala der Schock: THW Kiel patzt zu Hause gegen Melsungen

Vier Tage nach dem grandiosen Auftritt beim Titelverteidiger SC Magdeburg unterlag der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel am Donnerstagabend in eigener Arena der MT Melsungen im Bundesligaspiel mit 21:25 (8:15). Das Team von THW-Trainer Filip Jicha hat nach vier Spieltagen nun lediglich 4:4 Punkte auf dem Konto. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 07:00 Uhr

Rollstuhlfahrer kommt auf B5 unter Auto - schwer verletzt

Auf der B5 in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 77-Jähriger Rollstuhlfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall bereits am Donnerstagmittag. Demnach wich der 77-Jährige mit seinem elektrischen Rollstuhl einer Mülltonne auf dem Fußweg aus, berührte dabei den Bordstein und kippte auf die Fahrbahn der B5. Ein 61-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Rollstuhlfahrer. Dieser wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die B5 war für Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Weiterhin Regen und Gewitter möglich

Heute ist es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals oft stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Später sind vereinzelt Gewitter möglich. Ansonsten bleibt es trocken. Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es am Abend auch etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Flensburg und bei 17 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 06:00 Uhr

