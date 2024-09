Stand: 13.09.2024 07:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Abschiebungen: Landrat vom Herzogtum Lauenburg beklagt viele Gesetzesänderungen

Etwa 30 Prozent der Menschen, die nach Schleswig-Holstein kommen, haben kein Bleiberecht. Doch nur ein Bruchteil verlässt das Land auch wieder. Kreise und kreisfreie Städte berichten NDR Schleswig-Holstein von verschiedenen Problemen, die Rückführungen verhindern oder erschweren. Der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Christoph Mager (CDU), kritisiert vor allem das komplizierte Aufenthaltsrecht: "Das, was wir in den letzten drei, vier Jahren erlebt haben, das waren mehr als 20 Änderungen im Aufenthaltsgesetz. Das bremst einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und führt dazu, dass es auch schwierig ist, Menschen zu finden, die diesen Job überhaupt machen wollen." Das Land hat angekündigt, die Kommunen bei der Abschiebung von Intensivtätern stärker zu unterstützen. Nach Angaben des Landkreistags geht es dabei aber nur um wenige Fälle. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 07:00 Uhr

SSW kritisiert Faeser wegen Grenzkontrollen scharf

Von kommenden Montag an soll es auchbei der Einreise von Dänemark nach Deutschland wieder Grenzkontrollen geben. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) übt deshalb scharfe Kritik an den Plänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Illegale Einwanderung spiele an der deutsch-dänischen Grenze kaum eine Rolle spiele, erklärt der SSW-Bundestagabgeordnete Stefan Seidler. Offenbar soll es keine festen Kontrollstellen geben, temporär könnte es an der Grenze aber länger dauern, teilte das Bundesinnenministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 07:00 Uhr

A7 in Hamburg nach Lkw-Unfall in Richtung Süden gesperrt

Am Freitagmorgen hat es in Hamburg-Waltershof einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Lastwagen fuhr laut Lagezentrum aus ungeklärter Ursache in eine Baustelle und einen sogenannten Fahrbahntrenner aus Beton um. Der Elbtunnel ist laut Polizei in Richtung Süden gesperrt. Die Trenner müssen von einem Kran wieder aufgerichtet werden, das kann den ganzen Tag dauern, deshalb wird es auch nach der Freigabe des Elbtunnels weiter Verkehrsbehinderungen geben. In Richtung Norden wurde die Autobahn bereits wieder freigegeben. In Richtung Süden kann die Sperrung laut Polizei noch mehrere Stunden andauern. Dort haben die Bergungsarbeiten noch nicht begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:00 Uhr

Handball: THW Kiel mit 33:24-Erfolg gegen Göppingen

Der Heimspiel-Auftakt in die neue Handball-Bundesliga-Saison ist geglückt: Der THW Kiel hat am Donnerstagabend mit 33:24 gegen Frisch Auf Göppingen gewonnen. Besonders Neuzugang Emil Madsen machte ein gutes Spiel und traf insgesamt neun Mal. Auch im zweiten Durchgang blieb der THW das klar bessere Team gegen harmlose Gäste aus Göppingen und setzte sich zwischenzeitlich sogar bis auf 10 Tore ab. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 07:00 Uhr

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing startet Projekt zum Erinnern

Um an die Toten und Opfer des Konzentrationslagers in Husum-Schwesing (Kreis Nordfriesland) zu erinnern, hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte das Projekt "13 Wochen" gestartet. Dabei geht es darum, den sieben Kilometer langen Weg der Häftlinge vom KZ-Gelände durch die Stadt Husum noch einmal nachzuempfinden. Vor knapp 80 Jahren mussten rund 2.500 Gefangene in Husum-Schwesing unter menschenunwürdigen Bedingungen den Verteidigungsgraben "Friesenwall" bauen. Das Lager bestand von September bis Dezember 1944. In diesen 13 Wochen starben dort mehr als 300 Menschen. Die offiziellen Gedenkmärsche beginnen am 28. September. Immer sonnabends ab 10:30 Uhr kann jeder ohne Anmeldung mitlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Erst Nebel, dann Sonne und Wolken im Mix

Heute nachdem sich am Morgen der Nebel aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt vielerorts trocken, nur an der Nordsee gibt es mehr Wolken und etwas Regen ist möglich. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und maximal 17 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 07:00 Uhr

