Stand: 31.08.2024 10:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein Musikfestival: Festivalleitung zieht positive Bilanz

An diesem Wochenende endet die 39. Spielzeit des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Die Festivalleitung zieht eine positive Bilanz. Nach Angaben der Veranstalter war die Nachfrage in den acht Wochen grundsätzlich sehr hoch. Für die 203 Konzerte an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen wurden insgesamt etwa 180.000 Karten verkauft. Das entspricht einer Auslastung von 95 Prozent. Die Abschlusskonzerte heute und morgen in Lübeck sind bereits ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 10:00 Uhr

Kieler "Überflieger" auf B76 wieder frei

Seit heute ist in Kiel der sogenannte "Überflieger" wieder freigegeben. Pkw und Lkw können so wieder von der B404 auf die B76 in Richtung Eckernförde fahren. Die Strecke konnte damit zwei Wochen früher als geplant wieder freigegeben werden. In zwei Wochen kann dann vom Barkauer Kreuz wieder in alle Richtungen gefahren werden. Anfang November soll dieser Bauschnitt dann komplett abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Kiel: Seit heute freie Fahrt zwischen B404 und B76 Laut Stadt werden einige Bauarbeiten früher fertig als geplant. Der sogenannte Überflieger soll dann wieder normal befahrbar sein. mehr

Kraftwerk in Wedel bleibt länger am Netz

Das Kohleheizkraftwerk in Wedel (Kreis Pinneberg) soll länger am Netz bleiben. Der Grund sind laut Hamburger Energiewerke Verzögerungen beim Bau des neuen Energieparks Hafen. Ursprünglich war geplant, dass das alte und marode Kraftwerk, das Hamburg Fernwärme versorgt, Ende 2025 in den Reservebetrieb geht. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 08:00 Uhr

Feuer in Ahrensburg

Am Freitagabend hat es im Keller eines Einfamilienhauses in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gebrannt. Laut Rettungsleitstelle haben dort zwei Maschinen gebrannt. Konkrete Informationen zu den Maschinen gab es noch nicht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Niemand wurde verletzt. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 08:00 Uhr

Günther zu Maßnahmen nach Solingen: Richtung stimmt

Die Maßnahmen des Bundes nach der Messerattacke von Solingen werden auch in Schleswig-Holstein diskutiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) meint, dass die Stoßrichtung stimme. Auch in Schleswig-Holstein gebe es Probleme, etwa mit Messerdelikten, deswegen seien Strafverschärfungen und schnellere Rückführungen richtig. Er fordert weitere Maßnahmen wie Grenzkontrollen. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli findet es richtig, dass Messerverbote ausgeweitet werden sollen. Straftäter sollten ihrer Ansicht nach ihre Strafe vor einer Abschiebung in Deutschland absitzen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt begrüßt das Maßnahmen-Paket. Insbesondere die Verschärfungen in der Migrationspolitik seien überfällig. Die Polizeigewerkschaft GdP wünscht sich mehr Möglichkeiten zur Vorratsdatenspeicherung oder Überwachung von Täterkommunikation. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 18:00 Uhr

Weitere Informationen Asylpaket: Kritik vom Flüchtlingsrat, Zustimmung von der Politik CDU, SPD und FDP aus SH begrüßen die angekündigten Maßnahmen des Bundes. Grüne und SSW verweisen auf bestehende Gesetze. Der Flüchtlingsrat übt Kritik. mehr

Wetter: Sonne und Wolken

Neben längerem Sonnenschein gibt es heute hin und wieder lockere Wolken oder Wolkenfelder am Himmel. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in Selent (Kreis Plön) und 23 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 31. August und die folgenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2024 | 10:00 Uhr