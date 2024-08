Stand: 04.08.2024 10:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ostseeman-Triathlon in Glücksburg gestartet

In Glücksburg im Kreis Schleswig-Flensburg findet an diesem Wochenende der Ostseeman-Triathlon statt. Zum ersten Mal ist die Stadt an der Flensburger Förde in diesem Jahr Austragungsort für die Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und etwa 21 Kilometer Laufen. Der Wettkampf ist laut Veranstalter seit Monaten ausgebucht. Der Zieleinlauf wird gegen 13 bis 13:30 Uhr sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen OstseeMan 2024 in Glücksburg: Triathlon im "Hawaii des Nordens" Neben der Langstrecke wird heute erstmals auch ein Sieger auf der Mitteldistanz gesucht. mehr

Ferienhöfe in Schleswig-Holstein: Fast ausgebucht

Urlaub auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein ist beliebt. Zwar war der Saisonauftakt nicht so stark wie in den beiden Vorjahren, doch die Gastgeber sind insgesamt zufrieden. Inzwischen seien die meisten Unterkünfte ausgebucht, berichtet der Fachverband Bauernhofurlaub & Landtourismus Schleswig-Holstein. 2022 und 2023 seien Ausnahmejahre gewesen und an diese anzuknüpfen sei schwierig. Zum einen seien die Ferienhöfe durch gestiegene Energie- und Personalkosten sowie die starke Nachfrage teurer geworden, zum Anderen würden die Menschen aufgrund der Inflation mehr auf das Geld achten und zudem häufiger in den Urlaub fliegen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 10:00 Uhr

Abreise in Wacken

85.000 Besucherinnen und Besucher machen sich auf den Heimweg: Eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt ist in der Nacht zu Ende gegangen und es gab am Morgen bereits die ersten Staus. Polizei und Rettungsdienste zogen eine positive Bilanz. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut ihnen nicht. Bis die Zeltstadt wieder auf den Äckern um den kleinen Ort imKreis Steinburg steht, müssen sich die Fans bis zum 30. Juli 2025 gedulden. Dann startet das 34. Wacken Open Air. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Wacken 2024 im Blog: Zeltplätze leeren sich, Stau auf der A23 Auf den Festivalbühnen herrscht Ruhe - und auch auf den Zeltplätzen zeigt sich, dass schon viele Besucher abgereist sind. mehr

Wahlstedt: Auto ist in Haus gefahren

In Wahlstedt im Kreis Segeberg ist in der Nacht ein Auto in die Wand eines Einfamilienhauses gefahren. Nach Polizeiangaben war der Wagen offenbar gegen 1:50 Uhr in der Kronsheider Straße ins Schleudern geraten, durchbrach dann zwei Hecken und landete in der Hauswand. Dabei entstand ein etwa ein mal zwei Meter großes Loch. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer aus seinem Wagen gestiegen. Er wurde laut Polizei vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Das etwa zwei Quadratmeter große Loch in der Wand sei abgedichtet, die Hauswand gesichert worden. Heute soll ein Statiker einschätzen, wie hoch der Schaden an dem Haus ist. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 09:00 Uhr

Heide: Feuer in Mehrfamilienhaus nach 17 Stunden gelöscht

In Heide (Kreis Dithmarschen) brannte am Sonnabend seit kurz nach fünf Uhr im Schumacherort ein Mehrfamilienhaus. Nach knapp 17 Stunden konnten die Einsatzkräfte am späten Samstagabend den Brand löschen. Sie retteten fünf Menschen - alle unverletzt. Außerdem wurden laut Leitstelle zwei vermisste Katzen gerettet und ihrer Besitzerin übergeben. Die Suche nach Glutnestern war laut Feuerwehr aufwändig. Das Haus sei sehr verwinkelt und liege mitten in der eng bebauten Innenstadt. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Es wird wieder freundlicher

Heute Nachmittag wird es freundlich und zum Abend hin auch sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) und 22 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Es weht schwacher bis mäßiger, teils auch frischer und böiger Nordwest- bis Westwind, an der Ostsee sind vereinzelt stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2024 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2024 | 11:00 Uhr