Kampfschwimmer feiern 60-Jähriges Jubiläum

Die Kampfschwimmerkompanie aus Eckernförde feiert heute ihr 60-Jähriges Bestehen. Laut Marine sind sie die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr und seit 2014 Kern des Kommando Spezialkräfte der Streitkräfte zur See. Die Soldaten werden aber auch an Land und in der Luft eingesetzt. Da sie oft erst sehr kurzfristig von ihren Einsätzen erfahren, soll die Jubiläumsfeier auch eine Anerkennung für die Familien sein, wie Kommandeur Sebastian Schuldt erklärt. An dem Appell in Eckernförde und einer Vorführung der Fähigkeiten der Kampfschwimmer werden unter anderem Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Muschelsaison startet auf Sylt

Auf Sylt wird am Donnerstag die diesjährige Miesmuschel-Saison eingeläutet. Die Züchter wollen nach eigenen Angaben auch darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Um die Miesmuschel zu schützen gilt im Nationalpark Wattenmeer von April bis Juni eine Schonzeit. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Modellprojekt für nachhaltige Baumschulen

In Ellerhoop im Kreis Pinneberg startet ein Modellprojekt dazu, wie Baumschulen nachhaltiger und klimafreundlicher werden können. Das Land unterstützt das Projekt mit 850.000 Euro. Der Kreis Pinneberg gilt als eines der größten Baumschulgebiete der Welt - rund 250 Baumschulen versorgen das Land jährlich mit etwa 200.000 Pflanzen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Weiter Kritik am "Masterplan Berufliche Bildung"

Mit dem so genannten "Masterplan Berufliche Bildung" will die Landesregierung Fachkräftemangel bekämpfen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Berufsschulen. Sie sollen effizienter werden, in dem Lehrkräfte möglichst viele Auszubildende gleichzeitig unterrichten. In Neumünster stoßen die Pläne auf Kritik - denn dort soll eine Berufschulklasse geschlossen werden. Ansässige Unternehmen befürchten deshalb, zukünftig keine neuen Lehrlinge mehr zu finden. Kleine Klassen zusammenzulegen, müsse aber sein, um beispielsweise die Versorgung in weniger dicht besiedelten Regionen sicherzustellen, meint der Direktor des Instituts für berufliche Bildung, Jörn Krüger. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Samadzade vor dem Innen- und Rechtsausschuss

Im Herbst vergangenen Jahres musste die damalige Staatssekretärin im Sozialministerium, Marjam Samadzade, ihren Posten räumen. Sie hatte einen israelkritischen Post in einem sozialen Netzwerk kommentiert und weiterverbreitet. Die Opposition möchte herausfinden, welche Absprachen zwischen ihr und Ministerin Aminata Touré (Grüne) getroffen wurden. Einige Chatnachrichten galten bislang als gelöscht. Zur Aufklärung war Samadzade Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Dort überraschte sie mit der Aussage, dass sie die Nachrichten abfotografiert habe. Vor einer Veröffentlichung der Screenshots verlangte sie Rechtssicherheit, sodass ihr keine juristischen Schwierigkeiten entstehen können. Bis zur nächsten Sitzung soll ihr das nun schriftlich zugesichert werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Sozialer Tag: 160 Schulen in SH machen mit

Zum heutigen Sozialen Tag arbeiten wieder Schülerinnen und Schüler in Unternehmen und sammeln so Spenden für Kinder und Jugendliche in Krisengebieten. Nach Angaben der Initiative "Schüler helfen Leben" machen in Schleswig-Holstein mehr als 160 Schulen mit - mehr als in den vergangenen Jahren. Die Spenden der Unternehmen, in denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten, gehen unter anderem an Hilfsprojekte in der Ukraine. Die Initiative, die das bundesweite Projekt von Neumünster aus organisiert, rechnet damit, dass bundesweit wieder mindestens eine Million Euro Spendengelder zusammen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Deutsch-Lettisches Hafenforum startete in Riga

In Riga startet heute das zweite Deutsch-Lettische Hafenforum. Mit dabei sind auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und 30 weitere deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Hafenwirtschaft und Logistik. Vor allem die Häfen in Lübeck und Hamburg wollen die Zusammenarbeit mit Lettland vertiefen. Laut Lübecker Hafengesellschaft hat sich der baltische Staat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einer der wichtigsten Drehscheiben im Ostseeraum entwickelt. Es geht aber auch um Projekte, um CO2 in den Logistikketten einzusparen, kündigte Lübecks Bürgermeister Lindenau an. Das Treffen dauert drei Tage. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:00 Uhr

Brunsbüttel will bessere Fährverbindung über den NOK

Einstimmig hat die Ratsversammlung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) am Mittwochabend eine Resolution zum Fährbetrieb über den Nord-Ostsee-Kanal beschlossen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird in dem Schreiben aufgefordert, sich umgehend um die Probleme zu kümmern und einen verlässlichen Fährbetrieb sicherzustellen. Zuletzt fiel wegen kaputter Fähren oder Personalmangel immer wieder eine der beiden großen Fähren aus. Die Folge waren lange Staus und Wartezeiten für Pendlerinnen und Pendler sowie Einsatzkräfte. Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wenden Kommunalpolitiker sich nun mit ihren Forderungen an den Bundesverkehrsminister. Im Herbst soll ein Krisentreffen stattfinden - auch mit Wissing. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 07:00 Uhr

Erneut Kokain in Heiligenhafen gefunden

Am Ostseestrand in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind schon wieder Pakete mit Kokain entdeckt worden. Das teilte der Zoll am Mittwoch mit. Die Ermittler versuchen jetzt unter anderem herauszufinden, von welchem Schiff aus die Pakete über Bord gegangen sein könnten. Bereits vor einer Woche hatte ein Spaziergänger an dem Strand in Heiligenhafen rund 20 Kilogramm Kokain gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 06:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken bei 20 bis 26 Grad

Heute zeigt sich erneut die Sonne, dazu mal mehr, mal weniger Wolken. Am Vormittag sind noch einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibt es im Tagesverlauf überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 Grad auf Sylt und 25 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 06:00 Uhr

