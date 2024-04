Stand: 20.04.2024 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Experten beraten in Eutin über Umgang mit steigenden Temperaturen

Beim sogenannten Hitze-Symposium in Eutin (Kreis Ostholstein) geht es heute darum, wie Kommunen künftig mit den steigenden Temperaturen umgehen können. Teil nehmen Mediziner, Experten aus dem Gesundheitsministerium und Forscher. Laut Melanie Hümmelgen vom Klinikum in Malente muss sich die Lebensweise der Menschen an die steigenden Temperaturen anpassen. Verschattungen und Kühlungen an Gebäuden ist demnach eine wichtige Maßnahme. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 12:00 Uhr

Holstein Kiel als Favorit beim HSV

In der 2. Fußball-Bundesliga ist Holstein Kiel heute Abend zu Gast beim Hamburger SV. Der HSV steht unter Druck und muss gewinnen, wenn Relegationsplatz drei weiter in Reichweite bleiben soll. Der Tabellenführer aus Kiel könnte mit dem sechsten Sieg in Folge einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die 1. Bundesliga machen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 11:00 Uhr

Flensburgs Handballer unterliegen Titelfavorit SC Magdeburg

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich endgültig aus dem Kampf um einen Platz in der Champions League verabschiedet. Die Norddeutschen unterlagen dem neuen Tabellenführer SC Magdeburg am Freitag mit 29:32 (15:19). Sechs Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf die Magdeburger jetzt acht Punkte. Beste Werfer vor den 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Campushalle waren Emil Jakobsen und Lasse Möller mit je sieben Treffen für Flensburg sowie Omar Ingi Magnusson mit neun Toren für Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 10:00 Uhr

Viba sweets übernimmt Arko, Hussel und Eilles

Der Süßwarenhersteller Viba sweets aus Thüringen übernimmt die Einzelhandelsketten Hussel, Arko und Eilles mit dem Hauptsitz in Wahlstedt (Kreis Segeberg). Laut Unternehmen werden rund 160 der bisherigen 200 Standorte sowie 600 Arbeitsplätze übernommen. Vor zwei knapp Monaten hatte die Deutsche Confiserie Holding, zu der Arko, Hussel und Eilles gehören, zum zweiten Mal in drei Jahren Insolvenz angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 10:00 Uhr

Segler geraten vor Niendorfer Hafen in Seenot

Mit ihrem Segelboot sind ein Mann und eine Frau in der Ostsee vor der Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) in Seenot und damit in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Das knapp zehn Meter lange Boot war am Freitagabend in der Lübecker Bucht bei starkem Wind an die Küste von Niendorf getrieben worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Weil der Motor ausgefallen war, driftete das Boot Richtung Strand. Mit dem Anker verlangsamten die Frau und der Mann ihr Boot, hingen dann aber vor der Küste fest. Ein Seenotrettungsboot schleppte das Segelschiff schließlich aus der Brandungszone in den Niendorfer Hafen. Die beiden Segler waren den Angaben zufolge wohlauf. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel erhält Bundesliga-Lizenz unter Auflagen

Holstein Kiel hat Donnerstag die Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga erhalten - allerdings unter Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL). Im Stadion muss einiges getan werden, um den Ansprüchen der Bundesliga gerecht zu werden. Rund 2.500 Sitzplätze fehlen beispielsweise und auch Medienarbeitsplätze gibt es derzeit nur etwa 55 bis 60 - in der Bundesliga müsste der Verein auf der Haupttribüne 112 Plätze haben. Auch das Flutlicht müsste für Fernsehübertragungen erneuert werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 08:00 Uhr

Erneute A7-Sperrung

Die A7 ist zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen Brückenbauarbeiten ein weiteres Mal vorübergehend gesperrt. Grund ist laut Autobahn GmbH der Einbau von Stahlträgern. Die Sperrung in Richtung Flensburg dauert bis Montag, 5 Uhr. Wenn die Stahlträger aufgelegt werden, wird aus Sicherheitsgründen auch die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt, und zwar noch bis Samstagabend um 20 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken, stellenweise Gewitter

Heute Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gebietsweise gibt es einzelne Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Vor allem an der Ostsee bleibt es aber länger heiter. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Kappeln und bei 10 Grad in St. Peter-Ording. Die Abendtemperatur um 18 Uhr liegen bei 7 Grad in Hohwacht und bei 9 Grad in Pinneberg. In der Nacht zum Sonntag gibt es einige Schauer, stellenweise kommt Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei +5 Grad auf Sylt und -1 Grad in Grambek. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2024 08:00 Uhr

