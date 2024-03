Stand: 03.03.2024 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bei Barsbüttel: Autounfall mit Milchlaster

Am Morgen ist eine 23-jährige Autofahrerin bei Barsbüttel im Kreis Stormarn gegen einen Milchlaster gestoßen. Laut Polizei soll die Fahrerin aufgrund erhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Bei dem Unfall wurde sie leicht und ihr 24-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß hat der Milchlaster Diesel verloren. Die Straßenmeisterei ist noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 10:00 Uhr

Tödlicher Unfall im Kreis Pinneberg bei Langeln

Am Samstagabend kam es zu einem tödlichen Unfall auf der Kieler Chaussee bei Langeln im Kreis Pinneberg. Nach Angaben der Polizei hatte eine 63-jährige Autofahrerin einen Fußgänger, der auf der dunklen B4 unterwegs war, zu spät gesehen und ihn mit ihrem Auto erfasst. Der 57 Jahre alte Fußgänger war laut Polizei vermutlich betrunken. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 10:00 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Stockelsdorf und Bredstedt

Heute wird in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) und in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Sollte keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, gibt es in beiden Fällen eine Stichwahl am 24. März. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 10:00 Uhr

Heide: 24-jähriger Mann mit Machete bedroht seine Frau

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat es am Samstagabend einen Polizeieinsatz aufgrund von häuslicher Gewalt gegeben. Eine Nachbarin hatte die Polizei verständigt, weil ein 24-jähriger Mann seine Frau bedroht und geschlagen haben soll. Zunächst wollte der Mann die Polizei aber nicht in das Haus lassen, so dass ein Schlüsseldienst kommen musste. Hinter der Tür lauerte der 24-Jährige mit einer Machete. Am Ende konnten die Polizeibeamten den aggressiven Mann überwinden. Da er vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden hat, wurde er in die Psychiatrie gebracht. Fünf Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Die Frau und ihr fünf Jahre altes Kind erlitten einen Schock. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 08:00 Uhr

Handball: THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt siegen

Am Samstagabend hat der THW Kiel den HBW Balingen-Weilstetten zu Gast gehabt. Die Kieler gewannen mit 36:29. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben am Samstagabend einen Auswärtssieg gefeiert. Bei der HSG Wetzlar setzten sich die Flensburger mit 31:30 durch. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: wolkig und neblig trüb

Es ist längere Abschnitte wolkig bis neblig trüb. Im Ostseeumfeld kann es etwas Regen geben. Im Süden ist ein Mix aus Sonne und Wolken möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 13 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2024 08:00 Uhr

