Stand: 19.11.2024 15:48 Uhr Schleifähre "Missunde II" nimmt Fährbetrieb wieder auf

Eigentlich sollte die Schleifähre "Missunde II" erst am Donnerstag wieder ihren Dienst zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) in Angeln und Missunde in Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufnehmen. Seit Dienstagnachmittag fährt sie aber schon wieder und verbindet die beiden Orte über die Schlei. Laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) konnte man Zeit sparen, weil der Motor nicht in der Werft in Arnis, sondern direkt in Brodersby eingebaut wurde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2024 | 16:30 Uhr