Stand: 13.04.2025 12:21 Uhr Scheune auf Pferdehof in Blumenthal abgebrannt

In Blumenthal im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabend eine Scheune gebrannt. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, stand das komplette Gebäude des Pferdehofes bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergriff. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Verbrennungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Alle Tiere wurden gerettet.

