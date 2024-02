Stand: 29.02.2024 10:06 Uhr Schaltjahr-Fakten aus Schleswig-Holstein

Menschen, die am 29. Februar Geburtstag haben, können diesen streng genommen nur alle vier Jahre feiern. In Kiel und Lübeck zählte das UKSH zum Beispiel im letzten Schaltjahr, am 29. Februar 2020, insgesamt elf Geburten. Das war im Durchschnitt etwas mehr als an einem anderen Tag im Februar. Vor vier Jahren wählten 31 Paare in Schleswig-Holstein das besondere Datum auch für ihre Hochzeit, heißt es vom Statistikamt Nord. In 2016 waren es sogar 52 Paare. Damals war das ein Montag mit vergleichsweise vielen Hochzeiten für diesen Wochentag in der Saison.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.02.2024 | 08:00 Uhr