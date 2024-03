Stand: 11.03.2024 16:24 Uhr Sauna verursacht Hausbrand in Struckum

Ein Feuer in einer Elektrosauna hat offenbar den Brand eines Hausanbaus in Struckum (Kreis Nordfriesland) am Sonntag verursacht. Nachdem die Bewohner die Tür öffneten, zündete das Feuer durch und griff auf weitere Räume über, berichten die Brandermittler. Die Feuerwehr konnte das Hauptgebäude retten. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht.

