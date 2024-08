Stand: 16.08.2024 09:27 Uhr Salvana in Klein Offenseth-Sparrieshoop "Top-Ausbilder"

Die Industrie und Handelskammer Kiel (IHK) verleiht am Freitag die Auszeichnung "Top-Ausbildungsbetrieb". In diesem Jahr geht sie an den Tierfutterhersteller Salvana aus Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg. Möglich sind hier Ausbildungen beispielsweise als Industriekauffrau oder -mann oder auch als Anlagen- und Maschinenführer oder -führerin. Die Auszeichnung bekommt der Betrieb laut IHK dafür, dass er seinen Auszubildenden beispielsweise Auslandspraktika und andere Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg