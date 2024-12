Stand: 19.12.2024 14:00 Uhr Salpetersäure in Niebüll ausgetreten: Feuerwehr gibt Entwarnung

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist am Donnerstag auf einem Firmengelände Salpetersäure ausgelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Pumpe eines sogenannten IBC-Containers ein Leck. 200 Liter der Salpetersäure verteilten sich demnach auf dem Boden. Durch den Regen gab es laut Feuerwehr eine Reaktion - giftige Dämpfe stiegen auf. Die Anwohner sollten bis zum Mittag Fenster und Türen geschlossen halten. Die Einsatzkräfte konnten das Leck nach eigenen Angaben abdichten und die Salpetersäure so verdünnen, dass von ihr keine Gefahr mehr ausging. Eine Fachfirma werde sich nun um die Entsorgung der giftigen Substanz kümmern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland