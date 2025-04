Erste Hilfe: Schüler aus Handewitt retten Leben ihres Freundes Stand: 01.04.2025 19:58 Uhr Vier Schüler aus Handewitt sind unverhofft zu Lebensrettern geworden. Als ihr Mitschüler plötzlich kollabierte, leisteten sie Erste Hilfe. Nun wollen sie Kurse anbieten.

Es ist große Pause am 11. Februar an der Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Lasse, Jonas, Kim, Ben und Mike sind auf dem Weg zum Supermarkt, um sich etwas zu Essen zu holen, als Ben plötzlich zusammenbricht. Er reagiert nicht auf Fragen, beginnt zu krampfen. Seine Freunde bleiben ruhig und handeln instinktiv. Gemeinsam bringen die Jungs im Alter von 16 bis 18 Jahren ihren Mitschüler zunächst in die stabile Seitenlage.

Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein berichtet Lasse, wie die Jungs dann vorgegangen sind: Kim wählt den Notruf und ruft einen Krankenwagen. Per Telefon bekommen die jungen Lebensretter Anweisungen von den Profis: Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte führen sie die Herzdruckmassage bei Ben durch. Wenige Minuten später übernehmen die Sanitäter - Ben wird in ein künstliches Koma versetzt und in das Diako-Krankenhaus nach Flensburg gebracht.

Bens Retter bekommen Verdienstnadel - und wollen jetzt Kurse anbieten

Laut den Ärzten hätte es für Ben ohne die Hilfe seiner Freunde schlimm ausgehen können. Die Sauerstoffversorgung sei für insgesamt drei Minuten unterbrochen gewesen. Das habe ihm der Arzt gesagt, berichtet Lasse im Interview. Mittlerweile gehe es dem 16-Jährigen aber wieder gut. Warum er kollabierte, ist noch nicht geklärt.

Für ihr "beherztes und mutiges Eingreifen" sind die jungen Männer am 18. März vom Gemeinderat Handewitt geehrt worden - mit der Silbernen Verdienstnadel. Und da entstand bei den Lebensrettern eine Idee: "Wir haben uns gedacht, dass viele in so einer Situation nicht wirklich wissen, wie man handeln soll. Und deswegen wollen wir ein bisschen aufklären", erzählt Lasse.

Ihr neues soziales Projekt: Erste-Hilfe-Kurse für die neunten und zehnten Klassen an ihrer Schule.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 15:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg