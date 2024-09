Stand: 28.09.2024 18:19 Uhr "Safe Abortion Day": Demo in Kiel und Veranstaltungen in SH

Am "Safe Abortion Day" haben sich am Sonnabend weltweit Menschen für sichere Abtreibungen stark gemacht. Zu einer Demonstration in Kiel kamen etwa 50 Fahrzeuge und 170 Teilnehmende aus ganz Schleswig-Holstein. Vom Exerzierplatz aus sollte dann ein Demonstrationszug zu Fuß durch die Stadt laufen. Laut Polizei gab es bis zum Nachmittag keine Zwischenfälle. Auch in Lübeck, Husum (Kreis Nordfriesland), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder Flensburg gab es Veranstaltungen. Nach Zahlen des Statistikamtes Nord ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr leicht gestiegen auf insgesamt knapp 3.400.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwangerschaft Soziales Engagement Kiel