Stand: 25.02.2025 14:51 Uhr SH: Mehr als 70 Millionen Euro für Städtebauförderung

Für die Entwicklung und Sanierung von Innenstädten, Stadtquartieren und Ortskernen stehen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr im Rahmen der Städtebauförderung insgesamt rund 70,6 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Bundesmittel, um Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich und Mittel der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. In ihrer Kabinettssitzung hat die Landesregierung der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zugestimmt. Mit den Mitteln kann der Bau von Jugendzentren, Bibliotheken, Kindertagesstätten und Sportstätten gefördert werden. Außerdem können sie für den Bau von Straßen, Wegen und Plätzen eingesetzt werden.

