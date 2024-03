Stand: 01.03.2024 15:35 Uhr Rettungsschwimmen: DRK-Landesmeisterschaften in Bredstedt

Die Wasserwacht Bredstedt (Kreis Nordfriesland) ist an diesem Wochenende Gastgeber der DRK-Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Mit dabei sind 170 Jugendliche und Erwachsene. Das Landprogramm - zum Beispiel der Erste-Hilfe-Teil - findet in der Gemeinschaftsschule Bredstedt statt. Für die Schwimmwettbewerbe fahren die Teilnehmer dann in das Hallenbad nach Niebüll. Bernd Ingwersen von der Wasserwacht Bredstedt sagte, dass man im letzten Jahr mit allen Jugendmannschaften Landessieger geworden ist. Diese Titel möchte man in diesem Jahr verteidigen.

