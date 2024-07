Stand: 17.07.2024 09:42 Uhr Rettungsdienst in Dithmarschen und Steinburg zu langsam

80 Prozent aller Reanimationsfälle sollen innerhalb von acht Minuten professionell versorgt werden. Das empfiehlt ein Eckpunktepapier zur notfallmedizinischen Versorgung. Bundesweit schaffen das nach einer Recherche des Südwestrundfunks (SWR) lediglich 24 Rettungsdienstbereiche - darunter auch Nordfriesland. Im Kreis Dithmarschen erreichten im Jahr 2022 die Rettungskräfte lediglich in 44 Prozent der Fälle den Patienten innerhalb dieser Frist, im Kreis Steinburg sogar nur 37 Prozent.

Jede Minute zählt

Wird im Notfall eine Person nicht innerhalb von zehn Minuten reanimiert, sinkt die Überlebenschance auf nahezu null. Daher spielen Ersthelfer in vielen Gemeinden eine immer wichtigere Rolle in der Überbrückung zwischen Reanimation und Eintreffen des Rettungsdienstes. Ersthelfer sind Ehrenamtliche, die bei einem Notfall alarmiert werden können. Sie werden auch als First Responder bezeichnet und sind in der Regel an die Feuerwehren der Gemeinden angeschlossen.

