Reparaturarbeiten an Regionaldeichen kosten Land Millionen

Die historische Sturmflut im Oktober hat landesweit an mehr als sechseinhalb Kilometern Ostsee-Deichlinie schwere Schäden hinterlassen. Das Land hatte bereits im Frühjahr schnelle Hilfe und vor allem Geld für die Reparaturen an den Regionaldeichen versprochen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 24,5 Millionen Euro. Nach Angaben des Landes sind bislang 49 Anträge von Wasser- und Bodenverbänden oder Gemeinden eingegangen - und davon seien 34 auch schon bewilligt worden. Allerdings können nicht alle Reparaturarbeiten noch in diesem Jahr vor der Sturmflutsaison abgeschlossen werden.

Deiche in Oehe, in Weidefeld und Süssau werden in diesem Jahr nicht rechtzeitig fertig

Für den Deich in Oehe (Kreis Schleswig-Flensburg) musste man offenbar lange auf eine Förderzusage des Landes warten. Auch der Regionaldeich in Weidefeld (Kreis Schleswig-Flensburg) wird nicht rechtzeitig fertig - und in Süssau (Lübeck) kann ein Abschnitt des Deckwerkes auch erst 2025 erneuert werden, weil es laut Land Lieferengpässe bei Bauteilen gibt. Alle Deichabschnitte, die noch nicht rechtzeitig fertig werden, sollen aber über den Winter gründlich gesichert werden.

