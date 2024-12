Stand: 02.12.2024 08:57 Uhr Rendsburger Kanaltunnel erneut gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr hat die Oströhre in Fahrtrichtung Norden des Rendsburger Kanaltunnels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Behörde Umbauarbeiten an der Tunneltechnik. Dafür muss die sicherheitsrelevante Höhenkontrolle ausgeschaltet werden. Um 17 Uhr soll die Röhre wieder freigegeben werden. Am Dienstag will der Landesbetrieb dann die Weströhre, ebenfalls für Umbauarbeiten und im gleichen Zeitraum sperren. Eine Ausnahme gibt es für den ÖPNV: Busse dürfen die Tunnelröhren während der Bauarbeiten vorsichtig befahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Straßenbau Straßenverkehr