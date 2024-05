Stand: 17.05.2024 16:20 Uhr Rendsburg: Technischer Defekt an Auto führte zu Großfeuer

Nach dem Großfeuer vor elf Tagen in der Kieler Straße in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nahe der Eisenbahnhochbrücke steht nun die Brandursache fest. Laut Polizei gehen Brandermittler der Kripo davon aus, dass es an einem im Gebäude geparkten Auto einen technischen Defekt gab. Bei dem Brand am 6. Mai war ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden.

