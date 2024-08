Stand: 29.08.2024 15:45 Uhr Rekordjahr für die Eutiner Festspiele

Mehr als 57.000 Besucherinnen und Besucher haben kurz vor Ende der Spielzeit die Eutiner Festspiele besucht - ein Rekord. Mehr Gäste habe es in der 73-jährigen Geschichte noch nie gegeben, sagt Geschäftsführer Falk Herzog. Die Saison auf der neuen Freilichtbühne in Eutin (Kreis Ostholstein) läuft noch bis Ende kommender Woche. Der Ticketvorverkauf für die Eutiner Festspiele 2025 startet am kommenden Montag. Dann stehen Mozarts "Zauberflöte" und das Musical "West Side Story" auf dem Programm.

