Reisebüros in SH: Gute Buchungslage trotz Höchstpreisen Stand: 08.07.2023 05:00 Uhr In einer Woche starten in Schleswig-Holstein die Sommerferien - und die Reiselust der Schleswig-Holsteiner scheint groß zu sein. Das berichten die Reisebüros. Insbesondere Flugreisen sind beliebt.

Während der Corona-Pandemie sprachen alle noch von "Urlaub im eigenen Land" - doch diese Haltung scheint mittlerweile passé. Trotz neuer Höchstpreise berichten die Reisebüros in Schleswig-Holstein von einer guten Buchungslage. Die Kunden ziehe es nach den Pandemie-Jahren wieder in die Ferne, berichten Reisebüros aus SH, mit denen NDR Schleswig-Holstein gesprochen hat. Im Trend sind demnach Flugreisen in Mittelmeerländer wie Spanien, Griechenland und Türkei. Doch auch Kreuzfahrten mit Ermäßigungen für Kinder - zum Beispiel ab Kiel oder Mallorca - seien sehr beliebt.

Teilweise doppelte Preise für Übernachtungen

Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sind die Preise für Flüge und Hotels stark angestiegen. Laut Reisebüros in Flensburg und Quickborn (Kreis Pinneberg) kann eine Pauschalreise nach Kreta für eine dreiköpfige Familie etwa 3.500 Euro kosten - und das für nur eine Woche. Hotels verlangen laut der Reisebüros heutzutage oftmals doppelt so viel Geld, als vor der Pandemie. Die Kunden seien jedoch bereit, diese Preise zu zahlen. Eine weitere Beobachtung von Lübecker Reisebüros: Viele Kunden aus SH möchten vom Lübecker Flughafen in den Urlaub starten.

Wenig Last-Minute-Hoffnungen

Reisebüro aus SH raten dazu, mit der Buchung des Urlaubs nicht zu lange zu warten. "Wenn, dann lieber jetzt buchen", sagen die Experten. Last-Minute-Schnäppchen gebe es eher nicht.

Viele Kunden - so die Büros - entscheiden sich auch aus dem Grund für Pauschalreisen, weil sie im Urlaubsland nicht von hohen Kosten überrascht werden wollten. Viele fragen daher nach All-Inclusicve-Reisen - so sei der Preis zwar hoch, zumindest aber fix.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Flensburg Kreis Pinneberg