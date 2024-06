Stand: 06.06.2024 09:29 Uhr Reinfeld: Metallpflaster soll 200 Jahre alten Baum retten

In Reinfeld im Kreis Storman bekommt eine 200 Jahre alte Eiche heute von Spezialisten eine Art Metallpflaster verpasst. Damit soll der alte Baum in der Nähe des Herrenteichs gerettet werden. Aktuell hat der Stamm der Eiche einen riesigen Riss. Auch wenn das Metallgestänge nun teurer sei, eine Fällung sei nicht geplant, so die Stadt.

