Stand: 30.03.2025 17:45 Uhr Regionalliga Nord: Holstein Kiel II verliert gegen Oldenburg

In der Regionalliga Nord sind Holstein Kiel II und Oldenburg aufeinander getroffen. In der 33. Minute schoss Jorden Winter die Kieler in Führung. Der Ausgleich folgte acht Minuten später. In der zweiten Halbzeit konnten die Spieler des VfB Oldenburg ihren Vorsprung auf 1:4 ausweiten. Phil Harres von Holstein Kiel gelang es jedoch in der 79. Minute den Differenz um ein Tor zu verkürzen. Die Partie endete 2:4. Holstein Kiel bleibt auf dem letzten Tabellenplatz.

