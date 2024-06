Stand: 04.06.2024 13:57 Uhr Razzia im Reichsbürger-Umfeld auch in Schleswig-Holstein

Im Zusammenhang mit der Reichsbürgergruppe um den angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß hat ein Großaufgebot der Polizei am Morgen mehrere Durchsuchungen in Deutschland durchgeführt. Laut einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft wurden sieben Objekte und drei Grundstücke durchsucht, eins davon in Schleswig-Holstein, aber auch in Baden-Württemberg und Sachsen. An den Durchsuchungen waren demnach rund 700 Beamte beteiligt, darunter auch von der schleswig-holsteinischen Landespolizei. Zuerst hatte spiegel.de darüber berichtet.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

