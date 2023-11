Razzia bei Kieler Rechtsanwalt: Verdacht auf Veruntreuung Stand: 16.11.2023 17:45 Uhr Die Kieler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Anwalt, der als gerichtlich bestellter Betreuer tätig war. Er soll Gelder seiner Mandanten veruntreut haben - vermutlich in sechsstelliger Höhe.

Heute wurden die Kanzlei und Privaträume des Verdächtigen in Kiel durchsucht. Laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler arbeitet der Kieler Rechtsanwalt für Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich zum Beispiel um behördliche Angelegenheiten zu kümmern. In dieser Funktion soll der Mann, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, in mindestens sieben Fällen Gelder veruntreut haben. Laut Bieler geht es um eine sechsstellige Summe.

Demnach laufen bei der Staatsanwaltschaft Kiel mehrere Ermittlungen gegen den Juristen. Die bei den Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel - wie zum Beispiel Betreuungsakten - werden jetzt ausgewertet. Sollte sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft bestätigen, drohen dem Rechtsanwalt der Entzug seiner Zulassung und eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Weitere Informationen Ein Jahr Haft auf Bewährung für Ex-Bürgermeister-Kandidat Eutins Christoph Gehl gestand, Gelder vom Parteikonto abgehoben und für private Zwecke genutzt zu haben, es geht um rund 44.000 Euro. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 16.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel