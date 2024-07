Stand: 23.07.2024 13:50 Uhr Rauch bei Lürssen-Kröger-Werft: Feuerwehreinsatz in Schacht-Audorf

Nach dem Großbrand auf der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vor drei Wochen hat es am Dienstag erneut einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Nach Angaben eines Sprechers sorgte ein brennender Handschuh für die Qualmentwicklung. Rund 150 Menschen mussten kurzzeitig eine Halle verlassen. Verletzt wurde niemand. Anfang Juli hatte ein Feuer in einer Schiffshalle auf der Werft am Nord-Ostsee-Kanal einen hohen Sachschaden verursacht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest und auch die Brandursache ist weiterhin unbekannt.

