Stand: 19.11.2024 16:22 Uhr Raubüberfall auf Goldschmiede in Friedrichstadt

Zwei Männer haben in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte einer der beiden Männer bei dem Überfall am Montag den Goldschmied mit einer Waffe und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Der Räuber setzte auch Pfefferspray ein. Der andere Täter schlug währenddessen die Vitrinen ein und entwendete den darin liegenden Schmuck. Die Fahndung nach dem Duo verlief bisher erfolglos.

